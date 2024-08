Si hay alguien tanto o más feliz con su participación en La Academia 2024, además de los alumnos, es Espinoza Paz.

En esta edición del reality show, Espinoza Paz, de 42 años de edad, debutó como uno de los jueces estrella, logrando conquistar a la mismísima Lola Cortés, de 53 años.

Así, Espinoza Paz está cumpliendo -de alguna forma- el sueño que algún día tuvo de pertenecer a La Academia 2024, pero como alumno.

Espinoza Paz reveló hace tiempo que su deseo de pertenecer al reality show era tan grande que llegó a audicionar... con resultados desastrosos.

Espinoza Paz (@espinozapaz / Instagram)

Espinoza Paz le contó a Yordi Rosado cómo fue su desastroso casting para ser alumno de La Academia

En 2022, Espinoza Paz acudió como invitado a La entrevista con Yordi Rosado, donde recordó que hace varios años, cuando era un total desconocido, intentó ser un alumno de La Academia.

Espinoza Paz contó que su casting fue en Culiacán, Sinaloa -aparentemente en el año 2004-, donde como todos los aspirantes hizo fila para que los expertos evaluaran su talento.

Cuando finalmente llegó su turno, Espinoza Paz dijo que deseaba tanto pertenecer a La Academia que se puso muy nervioso y echó a perder su oportunidad.

¿Qué sucedió? Espinoza Paz dijo que decidió hacer su casting con una canción escrita por el mismo, pero todo se arruinó cuando “olvidé los tonos”, según dijo.

“Me acuerdo que agarré mi guitarra, no me acomodé y empecé a cantar muy nervioso y en los tonos me estaba equivocando en la guitarra y pues, obviamente me dijeron, ‘el que sigue’”, comentó.

Espinoza Paz (@espinozapaz / Instagram)

Espinoza Paz considera que ser rechazado de La Academia fue lo mejor que le pudo haber pasado

El intérprete de ‘Lo intentamos’ dijo que tras ser rechazado, se fue del casting de La Academia prometiendo que se convertiría en el siguiente gran famoso de México.

Y su promesa se cumplió prácticamente al instante pues al siguiente día un periódico reportó cómo fueron las audiciones para La Academia y su foto apareció en el rotativo.

A varios años de distancia, Espinoza Paz considera que haber sido rechazado de La Academia fue lo mejor que le pudo pasar.

Y es que, según dijo, en ese momento no estaba preparado para la fama y quizá si el éxito le hubiera llegado en ese tiempo, no sería el artista que es hoy pues en el tiemo que permaneció en el anonimato adquirió experiencia fundamental para saber cómo lidiar con la fama de hoy día.