Eduardo Yáñez y Erika Buenfil se han hecho acreedora de un sin fin de memes por las candentes escenas que se aventaban en la telenovela Amores Verdaderos, pero no todo fue miel sobre hojuelas.

En una reciente plática que Erika Buenfil -de 59 años de edad- tuvo con Franco Escamilla, confesó haberse peleado con un compañero de trabajo y ese resultó ser Eduardo Yáñez.

Aunque la actriz de telenovelas platicó todo sin revelar el nombre de su compañero, el público de ‘Desde el Cerro de la Silla’, dijo que se trataba de Eduardo Yáñez y ella no tuvo más que decir.

Aunque no sean fan de las telenovelas, ni hayas visto alguna en tu vida, seguramente ubicas el meme de una recordada escena de Erika Buenfil y Eduardo Yáñez en Amores Verdaderos.

Este hace alusión a la apasionada escena que tuvieron en la telenovela de Televisa, donde ‘Arriaga’ (Eduardo Yáñez de 62 años de edad) le quita el brasier a Victoria (Erika Buenfil) con la boca.

Pues resulta ser que Erika Buenfil contó a Franco Escamilla -de 42 años de edad- que en una ocasión se peleó con un compañero de trabajo, en un proyecto donde eran pareja.

Aunque la actriz no detalló el nombre del actor, esta novela con Eduardo Yáñez es de las más recordadas entre el público mexicano, y fueron ellos los que adivinaron.

Y es que parecer que en la mente de los mexicanos se quedarán inmortalizadas las escenas donde echaban fuego estos personajes que eran amantes.

Erika Buenfil quiso omitir el nombre del actor con el que se había peleado y ni quiso decir el nombre de la telenovela, pero sus escenas pasionales la delataron.

La actriz simplemente dio el detalle de que fue en una telenovela donde hacían de pareja y que él se había enojado al estar grabando, porque ella llevaba apuntador y él no.

Explicó que el principal problema fue que él decía sus escenas de memoria y luego de dar un diálogo esperaba la reacción de Erika Buenfil, pero ella se quedó pasmada por seguir una orden que le dieron en el apuntador.

“Yo usaba apuntador y él no, de alguna manera yo era la única que estaba conectada con la dirección, entonces a mí me dan una orden y él está esperando una reacción mía, pero a mí me dan la indicación en el chícharo de que no puedo reaccionar hasta que la cámara me tome (...) Me empieza a decir, -es que esa maldita costumbre de usar apuntador”.

Erika Buenfil, actriz.