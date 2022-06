Eduardo Yáñez cantando mariachi impacta con su voz. El actor dejó boquiabiertos a los asistentes de una fiesta que se llevó a cabo el fin de semana.

Verás, Eduardo Yáñez sorprendió a muchos al subirse al escenario montado en la fiesta de cumpleaños de Mariana Gutiérrez, una de sus amigas, quien es abogada de profesión.

Por supuesto, algunos asistentes del espectacular festejo grabaron el momento en que Eduardo Yáñez, quien en ese momento vestía de jeans y playera azul, grabaron con su celular el momento.

“No sé qué tienen tus ojos, no sé que tiene tu boca que domina tus antojos y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando, me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando”, cantaba.

Estrofas que pertenecen a “Esclavo y amo”, emblemático y romántico tema de Javier Solís.

Cabe mencionar que en la fiesta, además del actor de telenovelas, se encontraba Charly López y el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

Eduardo Yáñez asegura que Lucía Méndez besa muy rico

Por otro lado, recientemente Eduardo Yáñez confesó que Lucía Méndez besa muy rico esto porque la actriz festejó que debido a su carrera tuvo la oportunidad de besar a muchos famosos.

Entre ellos a Eduardo Yáñez, quien le parece el mejor besador, halago que respondió positivamente el aún galán de telenovelas.

“Eduardo besa muy bien en la televisión. No te estoy diciendo que te haga el ‘beso francesada’ pero sabe besar muy bien, lo que se llama el ‘beso chupón’ entonces marca muy bien sus besos”, dijo la también empresaria.

Eduardo Yáñez siguen en pleito por departamento de Ernesto Alonso; ya no hablará más del tema (Agencia México)

A lo que el actor, de 61 años de edad, respondió: “Muchas gracias Lucía, tú también besas muy rico”.

Asimismo destacó que Lucía Méndez es una gran persona con la que da por hecho que puede confiar siempre, así como una gran amiga, excelente cantante y una respetable actriz que ha dejado su vida en el escenario.

Cabe mencionar que ambos trabajaron en “Marielena”, telenovela de la que surgió un rumor de romance entre ambos, el cual resultó ser cierto según Lucía Méndez.