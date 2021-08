Cancelan ‘Dragon Ball Super’ tras ser denunciado por violencia sexual en Argentina

‘Dragon Ball Super’ ha sido denunciada a través del Ministerio de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual de Buenos Aires, Argentina por un capítulo que muestra violencia simbólica.

De acuerdo a las denunciantes, en el capítulo de ‘Dragon Ball Super’, el cual se emitió a través de Cartoon Network Latinoamérica , se ejercía violencia sexual por parte de un adulto mayor hacia una menor de edad.

Por la denuncia ante el gobierno de Argentina, el canal Cartoon Network decidió sacar la serie de ‘Dragon Ball Super’ del aire.

Es decir que, el capítulo 91 de ‘Dragon Ball Super’ titulado: ¡¿Qué Universo sobrevivirá?! ¡Los Guerreros más fuertes se reúnen!, se normaliza la violencia sexual hacia una adolescente.

Aparentemente, el capítulo en cuestión de ‘Dragon Ball Super’ al que hacen referencia por la violencia simbólica representada, es uno en donde el maestro Rosh i pide a uno de sus alumnos utilizar los “servicios” de una mascota mágica.

El animal (Puar) puede transformarse físicamente y es ahí en donde le pide que se convierta en “una hermosa jovencita”.

Y continúa diciendo que “su punto débil son sus pensamientos pervertidos que deseo superar”.

“El episodio en cuestión escenifica una multiplicidad de detalles morbosos: la adolescente encerrada con el adulto Maestro Roshi diciendo que no reiteradas veces y tratando de escapar, dando claras muestras de que no hay consentimiento; el Maestro Roshi, en lugar de poder, diciendo que no puede detenerse, que es más fuerte que él; mientras que los demás personajes miran desde afuera no interviniendo en la situación”

Comunicado