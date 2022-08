La exitosa serie de comedia política “El Privilegio de Mandar” regresó y estrenó su cuarta temporada este lunes 1 de agosto. Te contamos dónde puedes verla en vivo y todos los detalles.

El Privilegio de Mandar (N+ )

Este es el elenco de “El Privilegio de Mandar”

El Privilegio de Mandar regresó a la televisión el lunes 1 de agosto de 2022 con un elenco encabezado por:

Cristian Ahumada

Arath de la Torre

Eduardo España

Pierre Angelo

Macaria

Claudio Herrera

Herson Andrade

Fernanda Ostos

Yeka Rosales

Juan Frese

Hugo Alcántara

Yekaterina Kiev

Rocío de Santiago

Algunos de los personajes que trajo consigo la nueva temporada del Privilegio de Mandar son:

Andrés Manuel (AMLO)

Claudia (Claudia Sheinbaum)

Marcelo (Marcelo Ebrard)

Adán Augusto (Adán Augusto López Hernández)

Monreal (Ricardo Monreal)

Anaya (Ricardo Anaya)

Liz (Ana Elizabeth García Vilchis)

Layda (Layda Sansores)

Alito (Alejandro Moreno)

Lord Molécula

¿Dónde, cuándo y a qué hora puedes ver “El Privilegio de Mandar”?

La cuarta temporada de El Privilegio de Mandar se transmite todos los lunes a las 22:00 horas (hora del centro de México) y todos los capítulos están disponibles a través de:

sitio web nmas.com.mx

N+ Media, el canal de streaming de noticias que puedes ver desde la plataforma ViX

En su primer capítulo, fiel a su estilo de parodiar a los personajes de la vida pública nacional, El Privilegio de Mandar se mofó de personajes del gobierno de AMLO, de Morena, así como de la oposición.

Incluso, en el capítulo 1 también hubo parodia de los reporteros que acuden a las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, como el caso de Lord Molécula , quienes son llamados “paleros”.

En este popular programa no podría faltar la parodia de Elizabeth García Vilchis , encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras” de la mañanera de AMLO, quien para no desentonar no sabía leer.

En suma, cada episodio del Privilegio de Mandar es la síntesis de lo acontecido alrededor de las figuras más representativas de la política nacional durante la semana previa.

Asimismo, el programa suele recurrir a guiños de elementos de la cultura pop, tales como programas de televisión, películas y series en tendencia que son garantía de momentos divertidos.

Así que ya lo sabes, no te pierdas El Privilegio de Mandar todos los lunes a las 10 de la noche.