El primer tráiler del revival de ‘Dexter’ ha salido a la luz



En Twitter se ha publicado el nuevo primer tráiler del regreso de ‘Dexter’, después de 8 años de ausencia y tras un controversial final.

El revival de la novena temporada de la serie, contará con 10 capítulos y traerá de regreso a Michael C. Hall como el asesino ‘Dexter’.

This makes us feel so alive. #Dexter https://t.co/em3ICy4zHV — Dexter on Showtime (@SHO_Dexter) — Dexter on Showtime (@SHO_Dexter) April 29, 2021

Y en este primer teaser del nuevo tráiler, muestra a Dexter dentro de una cabaña alejada mientras suena de fondo la canción ‘DontGetIt’ de Lil Wayne.

El regreso de ‘Dexter’ ha emocionado a los fans

Desde la emisión de ‘Dexter’ en 2006 y hasta su conclusión en 2013 con 8 temporadas, los fans han estado esperando noticias de la serie.

Esto luego de que el final de la temporada 8 hiciera una gran polémica entre los fans y el público quienes no estuvieron de acuerdo en cómo terminó.

Luego de varios años de espera y sin noticias, el revival de ‘Dexter’ al fin será una realidad aunque, de acuerdo al showrunner, esta no sería una nueva temporada.

“Esta no es la temporada nueve de ‘Dexter’... Esta fue una oportunidad para escribir un segundo final para el programa. No vamos a traicionar a la audiencia y decir: ‘Vaya, todo fue un sueño”. Lo que sucedió en los primeros ocho años. Han pasado 10 años o lo que sea, para el momento en que se emitirá y de la serie refleja el paso del tiempo. En cuanto al final de la serie, esto no parecerá al final original. Es una gran oportunidad para escribir un segundo final para nuestra serie y Showtime fue muy amable al respecto.” Clyde Phillips, showrunner de ‘Dexter’

De momento no se ha revelado cuándo se estrenará la nueva temporada de ‘Dexter’, pero se espera que sea en algún punto del otoño del 2021.

De igual forma se desconoce que actores regresarán para este revival de ‘Dexter’ o si es que acaso contará con el mismo elenco.