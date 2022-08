Daredevil: Born Again es sin lugar a dudas el proyecto para Disney+ más esperado de la Fase 5 del MCU, pues será la presentación en forma de Matt Murdock en el MCU.

Sin embargo, Daredevil: Born Again no vendría sólo con Matt Murdock, sino que traería de regreso a casi todos los Defenders, los protagonistas de las series de Marvel en Netflix.

De acuerdo con FandomWire, Disney estaría pensando incluir a Luke Cage, Jessica Jones y Punisher en Daredevil: Born Again.

The Defenders (Netflix/Marvel)

Eso sí, no se detalla si estos personajes serían regulares en Daredevil: Born Again o sólo aparecerán como cameos y menciones, tomando en cuenta que son conocidos de Matt Murdock.

Ahora bien, Luke Cage, Jessica Jones y Punisher serían interpretados por sus mismos actores y actriz de Netflix, es decir, Mike Colter, Kristen Ritter y Jon Bernthal.

Como en otras ocasiones, esto es solo un rumor, por lo que recomendamos tomarlo con precaución, no hay detalles oficiales del regreso de los Defenders en Daredevil: Born Again.

¿Por qué no estará Iron Fist en Daredevil: Born Again?

Algo que sorprende es que Iron Fist no estaría en Daredevil: Born Again, a pesar de ser uno de los Defenders originales, siendo Punisher el que ocuparía su lugar.

Al ser todo un rumor, no hay detalles del por qué Iron Fist no estaría en Daredevil: Born Again, a pesar de la interacción que se vio con Matt Murdock en Netflix.

Aún así, fans han especulado que la razón de la ausencia de Iron Fist sería la pésima recepción que tuvo la serie y el personaje en su momento.

Iron Fist (Marvel/Netflix)

Iron Fist es la serie de Marvel en Netflix peor calificada por fans y crítica, quienes señalaron que se trata de un show por demás aburrido y palidece en acción al lado de Daredevil.

Asimismo, en su momento hubo la polémica de “apropiación cultural”, al tener un protagonista caucásico en una historia con elementos orientales.

De ser cierto el rumor de los Defenders en Daredevil: Born Again, es probable que Disney quiera evitar el regreso de la polémica, además de apelar a personajes más queridos, cosa que Iron Fist no es.

Con información de FandomWire.