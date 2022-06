Tras ver al actor reclamar que alguien de ‘La casa de los famosos’ se comió la crema de cacahuate que él escondió, Daniela Navarro le pone un alto a Eduardo Rodríguez; no tolera su agresividad.

La broma de Eduardo Rodríguez se salió de control. Aunque el objetivo del actor era hacer enojar al equipo azul para que estos se pelearan entre sí, quedó como un patán y un mentiroso.

Y es que a la audiencia no le gustó la forma en que Eduardo Rodríguez le reclamó a sus compañeros debido a que se puso a gritar y hasta golpeó la mesa de la cocina.

Por lo que Niurka lo enfrentó y le aclaró que ella se comió su porción y también golpeó la mesa a modo de burla mientras que el resto de los inquilinos los miraba.

Daniela Navarro no quiere una pareja agresiva

Aunque Daniela Navarro ha mostrado tener un interés amoroso por Eduardo Rodríguez, quien entró al reality show con pareja y después la negó, la actriz tomará sus precauciones.

En una conversación con Julia Gama y Laura Bozzo, Daniela Navarro confesó que no le gustó ver al actor molesto y mucho menos agresivo ya que es algo que no permitirá en una relación mucho menos porque es madre.

“A mí me gusta mucho Eduardo y la pasó bien con él, pero por ejemplo a mí esos arranques de mal humor así no me gustan”, dijo y aseguró que “le arranca la cabeza” en cuanto se comporte así frente a su hija.

Así como tampoco le permitirá que ande sin camisa frente a su hija, por lo que Laura Bozzo de inmediato le pidió no juzgar al actor por una reacción.

Niurka y Eduardo Rodríguez se enfrentan en "La casa de los famosos" (Captura de video / Internet)

No obstante, Daniela Navarro insistió en que no permitirá ese tipo de comportamientos y por tanto no da por hecho que saliendo del reality show exista un romance sólido entre ambos.

Para dejarlo más claro, la actriz se lo dijo a Eduardo Rodríguez, quien se mantuvo callado mientras escuchaba como la actriz le advertía que no quiere una persona gritona que le dé un mal ejemplo a su hija