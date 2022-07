La segunda temporada de MasterChef Celebrity México ha dado a conocer que sus 20 concursantes en donde Arturo López Gavito y Talina Fernández serán parte, pero que es lo que dijeron al entrar al reality gastronómico.

Sin duda ha sido una gran sorpresa la revelación de las celebridades que estarán formando MasterChef Celebrity México, por lo que esta temporada traerá grandes sorpresas.

Y en donde una de ellas es nada más ni menos que la entrada del juez de La Academia Arturo López Gavito y la conductora y actriz Talina Fernández.

Arturo López Gavito de La Academia a MasterChef Celebrity, pero no cómo juez

Famoso por ser el juez de hierro de La Academia ahora Arturo López Gavito se pondrá del otro lado al ser uno de los participantes MasterChef Celebrity México.

A su entrada Arturo López Gavito dijo está dispuesto a ser criticado, ya que en esta ocasión no será él quien dé su punto de vista, pero en donde espera aprender y crecer mucho con esta nueva experiencia.

Asimismo, Arturo López Gavito confesó que la cocina es su otra gran pasión a parte de la música por lo que dijo que participar en MasterChef Celebrity México le hace mucha ilusión.

A su llegada al reality gastronómico de TV Azteca MasterChef Celebrity México, la conductora y actriz Talina Fernández no pudo evitar mostrar su emoción, pero también su miedo.

Ya que en sus primeras declaraciones Talina Fernández confesó estar “aterrada” de entrar a MasterChef Celebrity México.

Sin embargo, Talina Fernández dijo estar ilusión de poder aprender tanto de sus compañeros como de los chef en reality gastronómico.

Al preguntarle sobre su experiencia y todo lo que Talina Fernández puede aportar y enseñar a su compañeros en MasterChef Celebrity México, la conductora reveló lo impensable.

Pues resulta ser que Talina Fernández aseguró ser muy mala al revelar que cocina muy mal.

Ya que según Talina Fernández contó que si cocina mal es por la culpa de su mamá, ya que ella “cocinaba horrible”, por lo que no tuvo una buena maestra.

“Mi mamá cocinaba horrible, entonces quiero mejorar esa tendencia y aprender con ello, no hay uno que me caiga medio mal a todos los quiero desearles suerte”.

Ante esto, Talina Fernández dijo a sus compañeros que por lo tanto no tiene que tenerle miedo, debido a que 59 años en la tele nunca tuvo tiempo para aprender a cocinar.

A lo que finalizó Talina Fernández apuntando esperar aprender algo durante su participación en MasterChef Celebrity México.

“En las entrevista han dicho que me tiene miedo a mi porque han de creer que se todo pero que creen con 59 años en la tele, nunca me permitieron pisar la cocina de mi casa estaba haciendo maroma en la tele y ahora voy aprende y me voy a apoyar en ellos quer tiene mucho que enseñarme”

Talina Fernández