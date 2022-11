El elenco de Rica Famosa Latina dio mucho de qué hablar en el séptimo episodio, pues hasta Mariana González compartió hasta dónde sería capaz de complacer a Vicente Fernández Jr.

Marcela Iglesias fue quien cuestionó en Rica Famosa Latina sobre “sus tabúes”, en donde Mariana González de 39 años de edad, terminó hablando de un trío con su novio.

Pero no solo fue eso, sino que Mariana González además de hablar de un trío con Vicente Fernández Jr. admitió que su interés principal en él fue por el dinero que tenía.

Mariana González sí le cumpliría un trío a Vicente Fernández Jr. ¿con hombre o mujer?

Además de que Mariana González sorprendió al darse un beso con Marcela Iglesias de 45 años de edad, luego reveló si estaría dispuesta a hacer un trío con Vicente Fernández Jr.

Marcela Iglesias y Mariana González. (YouTube / Rica famosa latina / Captura de pantalla)

Vicente Fernández Jr. de 59 años de edad, es el novio de Mariana González desde el 2020, de modo que ahora que ella entró a Rica Famosa Latina ha dado mucho de qué hablar.

Mariana González y Vicente Fernández Jr. (@marianagp01)

Ahora confesó -gracias a los cuestionamientos de Marcela Iglesias- que sí estaría dispuesta a hacer un trío con Vicente Fernández Jr. si este se lo pidiera.

Sin embargo, la pregunta y revelación dio todo un giro cuando se le preguntó si lo aceptaría aunque fuera con otro hombre y que Vicente Fernández Jr. fuera solo observador, pero sostuvo el sí.

“Sí, yo soy de mente abierta”, incluso dijo que no tendría miedo a pensar que el amor que Vicente Fernández Jr. tiene hacia ella se podría terminar.

Vicente Fernández Jr y Mariana González. (marianagp01)

Mariana González confiesa que si algo le interesó de Vicente Fernández Jr. fue su cartera

Mariana González no solo confesó que sí aceptaría un trío con Vicente Fernández Jr., sino que no tendría problema en que fuera un hombre el que se uniera. Pero eso no fue todo.

La modelo nacida en Guadalajara reconoció que si algo le interesó de “Vis”, es decir, Vicente Fernández Jr., “fue su cartera”, aludiendo al dinero que tiene.

“Pero te pones a ver en el Insta, yo di veo cuanta (dinero)”. Mariana González, influencer.

Asimismo, no tuvo problema en decir que Vicente Fernández Jr., la mantiene y aseguró que el viaje a Tulum en el que invitó a las de Rica Famosa Latina, lo pagó él.

Mariana González, influencer. (YouTube / Rica famosa latina / Captura de pantalla)

Incluso contó que aunque le molesta mucho que la nombren como “la novia de Vicente Fernández Jr.”, reconoce que ella comenzó a ser más conocida gracias a él.

“Yo me hice más famosa o ya me vi en este rollo por Vicente Fernández, sigo siendo la novia de, y me caga, pero es una etiqueta que siempre vas a tener”. Mariana González, influencer.

Estos comentarios desataron una pelea con Kimberly Flores de 33 años de edad, quien para Mariana González es “una mantenida” como ella lo reconoció sobre su pareja.