El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó una entrevista de Ciro Gómez Leyva e ironizó no haberle preguntado a Genaro García Luna por qué “se pueden ir a vivir a Miami o Madrid y no pasa nada”.

Así lo dijo en su conferencia mañanera de este viernes 20 de septiembre luego de que Ciro Gómez Leyva también anunció que se va a ir a vivir a Madrid prácticamente al término de este sexenio y continuará con su labor periodística entre España y México.

A dos años de su intento de asesinato, Ciro Gómez Leyva dice que no es u exilio y que eventualmente regresará a México.

Esta crítica contra Ciro Gómez Leyva se suma a las que AMLO ha hecho contra los ex presidentes que se van a vivir a o tienen actividades en Madrid, España, como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón o Carlos Salinas de Gortari.

“…Antes de que lo detuvieran (volvió a México), pero lo que más me llamó la atención es que le dice “¿y qué haces aquí, en México?”, “no pues como es día feriado en Estados Unidos, vine aquí”… Ninguna pregunta de ¿dónde vives y por qué te fuiste a vivir allá? y ¿cómo le haces porque no es cualquiera cosa tener departamentos allá?, o sea quién pompó… todo normal. Se pueden ir a vivir a Miami o a Madrid que está de moda y no pasa nada”

AMLO