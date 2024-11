Este es el capítulo completo en YouTube en donde Cinnamoroll y Pompompurin en donde tienen un concurso de cocina en la serie de Hello Kitty and Friends en español.

Cinnamoroll y Pompompurin son dos de los personajes favoritos de Sanrio, por lo que en este capítulo completo en YouTube en español los tiene de protagonistas.

Pues tal y como se dijo, Cinnamoroll y Pompompurin tienen un concurso de cocina en la serie de Hello Kitty and Friends en YouTube.

¿De qué trata el capítulo en donde Cinnamoroll y Pompompurin tienen un concurso de cocina en el capítulo completo en YouTube?

Tal y como se dijo, Cinnamoroll y Pompompurin son dos de los personajes más tiernos y populares de Hello Kitty and Friends.

Y es por eso que en el capítulo 4 de la segunda temporada hay un concurso de repostería en la cafetería de Hello Kitty, y los competidores son Cinnamoroll y Pompompurin.

Mientras que Cinnamoroll hace un pastel de canela, Pompompurin hace uno de piña pero están tan concentrados en la competencia que al final tienen un resultado inesperado.

Pues el capítulo en donde Cinnamoroll y Pompompurin tienen un concurso de cocina, enseña sobre el compañerismo y, por supuesto, sobre la amistad.

Cinnamoroll y Pompompurin compiten en un concurso de cocina (YouTube)

¿Dónde ver el capítulo en donde Cinnamoroll y Pompompurin tienen un concurso de cocina en el capítulo completo en YouTube?

El capítulo completo en español en donde Cinnamoroll y Pompompurin compiten en un concurso de cocina, está disponible en YouTube.

Este capítulo completo junto con otros de la serie de Hello Kitty and Friends, está disponible en el canal de YouTube de Hello Kitty y Amigos Latinoamérica.

En donde además del capítulo completo en YouTube y en español en donde Cinnamoroll y Pompompurin concursan para crear el mejor postre, hay otros con aventuras çepicas de los personajes de Sanrio.