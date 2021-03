Piden cancelar a Pepe Le Pew por fomentar acoso y abuso sexual

Fans se han dividido en redes sociales ante la polémica de Pepe Le Pew



Luego de que el pasado 6 de marzo el columnista Charles M. Blow acusara al personaje de caricatura Pepe Le Pew de fomentar y normalizar el acoso y abuso sexual, los usuarios de redes han pedido su cancelación.

El polémico Tweet de Charles M. Blow de The New York Times hizo que las redes sociales, especialmente Twitter, explotaran respecto de Pepe Le Pew que ha existido en la televisión desde 1945 en donde algunos usuarios se han dividido sobre si es o no verdad lo que resalta el columnista; sin embargo, muchos ya han pedido la cancelación del personaje.

La generación de concreto molestándote porque cancelaran a Pepe Le Pew pic.twitter.com/33d20pp50w — Eduardo ElFifas💥✊🏾✊🏽✊🏿✊🏼💥 (@laloestralop) — Eduardo ElFifas💥✊🏾✊🏽✊🏿✊🏼💥 (@laloestralop) March 7, 2021

Los valores vienen desde casa, no culpen a una caricatura HDSPTM



F por Pepe Le Pew pic.twitter.com/Qp0yPJ76eA — #BorrachosVIP 🍑💎 (@SoyBvip) — #BorrachosVIP 🍑💎 (@SoyBvip) March 7, 2021

Pinche generación pendeja que se asusta con "el acoso" de Pepe Le Pew. Imagínense cuando se den cuenta como en la vida real, los animales "acosan" cuando se van a reproducir. N'ambre, se trauman de por vida y seguro también los van a querer cancelar 😂#PepeLePew#Ridículos pic.twitter.com/XiiR8VgOU1 — ローレン・デ・ブレナン (@LorennDeBrennan) — ローレン・デ・ブレナン (@LorennDeBrennan) March 7, 2021

Todo esto generó un debate en redes sociales pues algunos han estado de acuerdo que Pepe Le Pew, el famoso zorrillo casanova intentaba a toda costa conquistar a la gatita negra Penélope incluso a costa de su voluntad.

Otros han opinado que es algo hipócrita querer cancelar a una caricatura cuando el género más escuchado es el reguetón , el cual en muchas ocasiones contiene canciones machistas, misóginas, vulgares y que incitan al mismo acoso del que se le ha acusado a Pepe Le Pew.

Con el tema de Pepe Le Pew solo es cuestion de tiempo para que una persona se ofenda de Johnny Bravo pic.twitter.com/24Y3DFbqH8 — Jose Carlos (@tbjcbocho) — Jose Carlos (@tbjcbocho) March 7, 2021

¿Recuerdan la caricatura de un zorrillo persiguiendo a una gata? a todos nos dió mucha risa, pero resulta que estamos mal. Pepe Le Pew la estaba acosando sexualmente… pic.twitter.com/LqRarcQs7D — Oso Tramposo (@oso_tramposo) — Oso Tramposo (@oso_tramposo) March 7, 2021

Ya no se pueden transmitir las caricaturas de Pepe Le Pew, por que según dicen, incita a los hombres a acosar a las mujeres. pic.twitter.com/Pt5BdtzaRD — Thorhn (@thorhn2) — Thorhn (@thorhn2) March 7, 2021

En redes también se han señalado a personajes como Pucca o Speedy González

El texto de Charles M. Blow en donde señaló a Pepe Le Pew por fomentar el acoso y abuso sexual, también menciona a otros personajes como Speedy González por fomentar la discriminación y estereotipos a los mexicanos.

Asimismo, algunos de los usuarios también han señalado que de cancelar de manera definitiva a Pepe Le Pew por fomentar y normalizar el acoso y abuso sexual, también habrían de cancelar a otras caricaturas como Pucca quien también acosaba a Garu.

Aunque a este argumento respecto a Pucca y Pepe Le Pew, algunos seguidores de la caricatura han explicado que en realidad, Garu y Pucca si eran novios pero al ser Garu un ninja siempre la rechazaba para protegerla de sus enemigos aunque esta teoría aún no ha sido confirmada.

Tras la polémica de Pepe Le Pew y su cancelación, muchos también han señalado el cambio que ha tenido Lola Bunny para la película de ‘Space Jam 2’ al ya no estar sexualizado o presentar las mismas características que la película de 1998, de acuerdo al director Malcolm D. Lee esto fue intencional ya que su película está dirigida a niños.

Entonces si quieren cancelar a Pepe Le Pew por según incitar al acoso y la violación, me imagino que a Pucca igual hay que cancelarla no?...

La mona china se la pasaba acosando al pobre de Garu 🤨#PepeLePew pic.twitter.com/gyYfIlPD8S — Gεεк Clυв 💀 (@ETFGeekClub) — Gεεк Clυв 💀 (@ETFGeekClub) March 7, 2021

Hace unos días el pedo era q Lola Bunny 2021 ya no tiene chichis enormes y caderas de Kardashian; hoy es q Pepe Le Pew contribuyó en la "cultura de la violación".



El pedo no son los personajes, es la gente lerda que no sabe que son caricaturas y quieren llevarlo a la vida real. pic.twitter.com/mptp0BG1Ib — ⛧ Cultivo De Ira ⛧ (@HostileGradenko) — ⛧ Cultivo De Ira ⛧ (@HostileGradenko) March 7, 2021