Chamuco TV se despide: anuncia el fin de sus transmisiones

El programa Chamuco TV llegó a su fin y para conmemorar años de transmisiones, han preparado un episodio especial que se transmitirá por Canal 22 y Canal Once; te damos los detalles.
A través de redes sociales, Canal 22 informó que Chamuco TV se despide de las transmisiones y el anuncio fue confirmado por José Hernández, uno de los conductores del programa.
Chamuco TV anuncia el fin de sus transmisiones; los detalles del episodio de despedida
Tras 21 temporadas y 8 años de transmisiones, Chamuco TV, conducido por Rafael Barajas “El Fisgón”, José Hernández y Rafael Pineda “Rapé”, se despide de la pantalla.
A lo largo de los años, Chamuco TV se dedicó a llevar a la televisión y plataformas digitales la crítica política y el humor que caracteriza a la revista que lleva el mismo nombre.
De acuerdo con la información, el episodio de despedida de Chamuco TV durará dos horas y tendrá la participación de seis invitados:
- Nancy Flores
- Alina Duarte
- Ana Lilia Pérez
- Fabrizio Mejía
- Pedro Migue
- Lorenzo Meyer
José “Monero” Hernández señaló que estos invitados son “chamuchos de honor” pues estuvieron en el programa más de una vez y aportaron grandes temas y críticas al diálogo.
El último episodio podrá verse desde el próximo domingo 14 de diciembre a las 8:00 de la noche por Canal 22 y en el canal de Chamuco TV en Youtube.
Cabe mencionar que después del estreno de este último capítulo, Canal Once lo volverá a transmitir pero el lunes 15 de diciembre en el horario de 11 de la noche.