Chamuco TV se despide: anuncia el fin de sus transmisiones

El programa Chamuco TV llegó a su fin y para conmemorar años de transmisiones, han preparado un episodio especial que se transmitirá por Canal 22 y Canal Once; te damos los detalles.

A través de redes sociales, Canal 22 informó que Chamuco TV se despide de las transmisiones y el anuncio fue confirmado por José Hernández, uno de los conductores del programa.

Monero Hernández (Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

Chamuco TV anuncia el fin de sus transmisiones; los detalles del episodio de despedida

Tras 21 temporadas y 8 años de transmisiones, Chamuco TV, conducido por Rafael Barajas “El Fisgón”, José Hernández y Rafael Pineda “Rapé”, se despide de la pantalla.

A lo largo de los años, Chamuco TV se dedicó a llevar a la televisión y plataformas digitales la crítica política y el humor que caracteriza a la revista que lleva el mismo nombre.

De acuerdo con la información, el episodio de despedida de Chamuco TV durará dos horas y tendrá la participación de seis invitados:

Nancy Flores Alina Duarte Ana Lilia Pérez Fabrizio Mejía Pedro Migue Lorenzo Meyer

José “Monero” Hernández señaló que estos invitados son “chamuchos de honor” pues estuvieron en el programa más de una vez y aportaron grandes temas y críticas al diálogo.

El último episodio podrá verse desde el próximo domingo 14 de diciembre a las 8:00 de la noche por Canal 22 y en el canal de Chamuco TV en Youtube.

Cabe mencionar que después del estreno de este último capítulo, Canal Once lo volverá a transmitir pero el lunes 15 de diciembre en el horario de 11 de la noche.