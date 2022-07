Así como Netflix agosto 2022 tendrá estrenos, también en la plataforma de streaming varios títulos dejarán de estar disponibles.

Por lo que a partir del 1 de agosto 2022, la plataforma de streaming Netflix comenzará a sacar varias películas, series y documentales.

Entre lo más destacado que ya no estará disponible en Netflix agosto 2022, está la famosa serie animada Rick and Morty, por lo que tras su exclusiva solo estará disponible en HBO Max.

Asimismo en Netflix agosto 2022 que ya no estará integrado a la plataforma está la cinta Call Me By Your Name, película del director Luca Guadagnino protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer.

Además los más pequeños también tendrán de quedar ir entretenido contenido en Netflix agosto 2022, por lo que ya no estarán prominente disponibles la cinta El pequeño vampiro, así como la serie de Los Pitufos.

Pese a esto aún tienes unos días para maratonear y ver todo lo que se va de Netflix en agosto 2022.

Call Me By Your Name (Warner Bros. Pictures)

Lista de lo que saldrá del catálogo de Netflix agosto 2022

Aquí te dejamos el listado completo de lo que dejará de estar disponible en Netflix durante agosto 2022:

1° de agosto - Netflix agosto 2022

La caída de la Casa Blanca | Película

El Cristo Ciego | Película

Lo que podríamos ser | Película

Pasajeros | Película

Rang de Basanti | Película

PK | Película

Raajneeti | Película

Tamasha | Película

Rebeldes de Altura | Película

Prisionera del Espacio | Película

Un plus une | Película

2 States | Película

Las torres gemelas | Película

Star Trek: En la oscuridad | Película

Star Trek | Película

Astro Boy | Película

Baaghi | Película

Whatever it takes | Película

Didi Quer Ser Criança | Película

Di que sí | Película

Fitoor | Película

Leyenda urbana | Película

League of Gods | Película

Call Me By Your Name | Película

La caída de La Casa Blanca (Columbia Pictures)

2 de agosto - Netflix agosto 2022

El pequeño vampiro | Película

El pequeño vampiro (A. Film,)

3 de agosto - Netflix agosto 2022

Farina | Serie

6 de agosto - Netflix agosto 2022

Screwball | Documental

10 de agosto - Netflix agosto 2022

The Saint | Película

The Saint (20th Century Fox )

12 de agosto - Netflix agosto 2022

Chocolate City: Vegas Strip | Película

Los Pitufos | Series

13 de agosto - Netflix agosto 2022

Rick and Morty | Serie

Unbroken: Calum von Moger | Documental

14 de agosto - Netflix agosto 2022

Príncipe nigeriano | Película

Rebelión de los Excluidos | Película

17 de agosto - - Netflix agosto 2022

The Real Housewives of Beverly Hills | Series