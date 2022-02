Así lucen los Fernández para la bioserie de Vicente Fernández de Televisa y Univisón basada en la biografía no autorizada de la periodista Olga Donat.

‘El Último Rey’ como se llamará la bioserie a estrenar el 14 de marzo, tendrá al actor Pablo Montero interpretando a Vicente Fernandez.

Los demás integrantes del elenco que personificaran a la familia de Vicente Fernandez son:

A través su cubata oficial en instgaram el productor Juan Osorio compartió el cartel promocional final de la a bioserie de Vicente Fernández ´El Último Rey´.

En el cartel además de anunciar la fecha del estreno de la bioserie, 14 de marzo de este 2022, se mostró el primer vistazo de como lucirá la familia de Vicente Fernández.

En la imagen aparecen Vicente Fernández y Doña Cuquita, interpretados por Pablo Montero e Ileana Fox, sentados y en la parte posterior aparecen dos de sus hijos y su nieto de pie.

Esta publicación fue bien recibida en redes sociales por varios fanáticos quienes esperan el lanzamiento de la bioserie de Vicente Fernandez.

En su comentarios los usuarios aclamaron la personificación de los artistas como la familia de Vicente Fernandez destacando el parecido.

Durante una entrevista para las cámaras ‘Hoy’ el actor Pablo Montero habló sobre como consigue interpretara a Vicente Fernandez en su bioserie.

De acuerdo con el actor todo fue gracias a una interpretación en 1993 cuando que el comenzó su carrera musical lo cual lo llevó hasta donde esta el día de hoy interpretando al ‘Charro de Huentitán‘, Vicente Fernandez.

“Emilio me vio cantar y me llamó a llamar a us mesa, me dijo que le gustó mucho mi interpretación que hice esa noche”

