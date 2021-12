Olga Wornat no tiene miedo de que la demanden tras la publicación de su libro ‘El último Rey’, La autora aseguró que tiene todas las pruebas de lo que dice en la biografía no autorizada de Vicente Fernández.

En entrevista para el programa Hoy, Olga Wornat habló sobre las polémicas que ha generado su libro ‘El último Rey’ y reveló que se puso en contacto con Vicente Fernández Jr.

Olga Wornat reveló que se tardó dos años en realizar su libro y destacó que hay otros datos sobre la vida de Vicente Fernández que no pudo revelar ya que no ha comprobado la veracidad de la información.

Olga Wornat se encuentra en medio de la polémica tras la publicación de su libro ‘El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández’.

Tras las críticas que ha recibido, Olga Wornat concedió una entrevista al programa Hoy donde reveló que no tiene miedo de que la puedan demandar , ya que tiene las pruebas de lo que menciona en su libro.

Pepillo Origel y Raúl Araiza fueron los encargados de entrevistar a Olga Wornat y este jueves 9 de diciembre presentaron la primera parte.

Olga Wornat reveló que comenzó a trabajar en el libro mucho antes de que Vicente Fernández tuviera la caída que lo mantiene en el hospital. En ese sentido, puntualizó que se tardó dos años en crearlo.

Al ser cuestionada sobe si alguien de la familia Fernández se había comunicado con ella, Olga Wornat destacó que solo Vicente Fernández Jr.

“Se comunicó Vicente Jr. conmigo, con quien yo intercambié mensajes hace tres días y me dijo... antes me tuteaba y, en este momento, comenzó a tratarme de usted; me dice: ´Señora, cuánta difamación´. No voy a permitir que ni él ni nadie me diga a mí difamadora o mentirosa”

Olga Wornat