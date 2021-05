A principios del mes de marzo se confirmó que Anette Michel dejó de ser parte de TV Azteca, luego de trabajar en la televisora por más de 25 años.

La famosa señaló que su salida de la televisora del Ajusco se debía a que buscaba nuevas oportunidades. Sin embargo se reveló que la famosa seguirá como conductora de MasterChef.

Anette Michel se ha destacado en la industria del espectáculo como actriz y conductora. Sin embargo en los últimos años ha sobresalido su participación en MasterChef.

Durante 8 temporadas la famosa se ha desarrollado como presentadora del reality de cocina, siendo la imagen principal de esta emisión.

Tras su salida de TV Azteca, han surgido varias especulaciones sobre qué pasará con MasterChef y si se contará con una nueva conductora o podría regresar Anette Michel.

Para calmar los rumores Sandra Smester, directora general de contenidos y distribución de TV Azteca, reveló que la presentadora de 49 años seguirá en la emisión.

En entrevista con ‘Ventaneando’ la nueva directora de contenidos destacó que por el momento Anette Michel no ha mostrado su intención de renunciar a MasterChef.

“Anette no me ha dicho que no, entonces sí, ella seguirá siendo la conductora de MasterChef”

Sandra Smester