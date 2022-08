Ana Bárbara ya eligió la desesperada canción que la cantará a Arturo López Gavito tras besarse en La Academia 2022. La cantante de 51 años de edad reaccionó luego de ser tendencia por mostrarse muy cariñosa con su compañero.

Arturo López Gavito de 54 años de edad y Ana Bárbara provocaron uno de los momentos más emblemáticos de la semifinal de La Academia 2022.

Y es que mientras que los alumnos mostraban su talento para que la gente vote por ellos, Ana Bárbara y Arturo López Gavito encendieron el programa al darse un beso, dejando atrás sus diferencias.

El 6 y 7 de agosto se llevó a cabo la semifinal de La Academia 2022, donde Eduardo fue el último alumno expulsado antes de la gran final.

Uno de los momentos más recordados de la semifinal es el beso que se dieron Ana Bárbara y Arturo López Gavito y que puso celosa a Lolita Cortés.

Y es que los jueces decidieron dejar atrás sus diferencias y besarse frente a las cámaras de La Academia. De inmediato Ana Bárbara y Arturo López Gavito se convirtieron en tendencia en las redes sociales.

En entrevista compartida por el periodista Edén Dorantes, Ana Bárbara se burló de haberse convertido en tendencia y aseguró que ya tiene la canción que le dedicará a Arturo López Gavito.

Cabe recordar que el tema que escogió Ana Bárbara es ‘Lo busqué’, que habría originado su pelea con Arturo López Gavito.

Durante la semifinal de La Academia, Ana Bárbara compartió con los académicos un mix con algunos de sus grandes éxitos:

Ana Bárbara le dedicó su tema ‘Lo busqué’ a Arturo López Gavito recordando así la pelea que tuvo con el juez en la edición pasada de La Academia.

Y es que la participante Angie Flores interpretó el tema ‘Lo busqué’, mientras daba su crítica Arturo López Gavito arremetió contra la canción asegurando que era espantosa.

Ana Bárbara acudió a La Academia 2019 y confrontó a Arturo López Gavito por las duras críticas que había hecho al tema que ella compuso.

Ana Bárbara confesó que escribió ‘Lo busqué’ en un momento muy difícil de su vida. En entrevista para Yordi Rosado, la cantante confesó que es un tema que muestra lo que ha perdido y ha tratado de encontrarlo.

La canción surgió en 2003 tras la muerte de su hermana Marissa Ugalde. Y es que mientras que se encontraba muy triste su hijo Emiliano la invitó a jugar a las escondidas, situación que la inspiró para “Lo busqué”.

“Yo me puse de pie después de estar fuera de mi cuerpo haciendo esa frase de: ‘y lo busqué hasta debajo de la cama’. Y cuando él (Emiliano) me gritó: ‘mamá, ¿dónde estás?, mamá, no te veo’, porque estábamos jugando a las escondidas y, yo me estaba escondiendo de mi dolor”

Ana Bárbara