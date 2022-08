El homenaje de Silvia Pinal reunió a varias personalidades del espectáculo y conducción, pero no estuvo presente Adela Micha, quien antes era cercana a la familia de la actriz y ella contó la razón por la que no asistió.

Silvia Pinal recibió un reconocimiento por su trayectoria artística el pasado 29 de agosto, donde tuvo invitados especiales como Ignacio López Tarso y Jacqueline Andere.

Varios medios se dieron cita en el Palacio de Bellas Artes para la alfombra roja antes del homenaje, pero quienes no estuvieron presentes fueron los micrófonos de La Saga.

Adela Micha fue cuestionada sobre por qué no había acudido al homenaje, pues antes era cercana a la familia de Silvia Pinal, quien está por cumplir 92 años.

Incluso ella fue la primera en entrevistar a Alejandra Guzmán, de 54 años, luego de que su hija Frida Sofía revelara que había sido abusada por su abuelo.

Silvia Pinal, actriz. (Agencia México )

La familia Pinal no quiere Adela Micha y la vetaron del homenaje de la actriz

Adela Micha se encontraba conduciendo su programa ‘Te lo dijo Adela’ y la cuestionaron sobre por qué no había acudido al homenaje.

“Alguien me está diciendo por aquí que si no fui invitada (al homenaje) No, de hecho, pedimos acreditación por parte de La Saga para que pudiéramos ir a cubrirlo y nos dijeron que pues no” explico la conductora de 59 años.

A pesar de no ser requerida en el evento, Adela micha expresó que estaba contenta por ver que Silvia Pinal había disfrutado del homenaje.

“Pero a mí me da un gusto enorme, la vi bien, en silla de ruedas, pero movía los piecitos” expresó Adela Micha.

¿Por qué la familia Pinal no quiere a Adela Micha?

Recordemos que Adela Micha hizo un comentario poco afortunado sobre la salud de Silvia Pinal, luego de que enfermara de Covid-19.

Esto ocurrió en diciembre de 2021 y mientras conducía Me lo dijo Adela, se enteró de la enfermedad de la ‘Diva del cine mexicano’.

“¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarde en morirse, así que ¿Así que porque no me escriben algo y se los grabo? Tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo. Yo creo que ya se va morir” Adela Micha

Posteriormente se disculpó por sus palabras y le deseó que pronto se recuperara, pero se sabe que desde ese momento, Alejandra Guzmán no quiso hablar con ella.

Adela Micha se mostró arrepentida de sus palabras y argumentó que se encontraba trabajando, por lo que tenía que estar al pendiente de Silvia Pinal.