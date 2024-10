¿Cooper Koch -de 28 años de edad- usó prótesis de pene? El actor habló sobre la escena explícita en la ducha de Monstruos, la serie de Netflix.

Cooper Koch: La historia de Lyle y Erik Menéndez es una de las series de Netflix que más ha dado de qué hablar en las últimas semanas.

La serie se centra en el juicio de alto perfil de los hermanos Menéndez por matar a sus padres en 1989.

Además explora cómo afirmaron que fueron abusados sexual, física y emocionalmente por sus padres José y Kitty Menéndez.

Desde su estreno el mes pasado, la serie Monstruos se ha mantenido en los primeros lugares de popularidad de Netflix.

Pero no solo la trama ha conquistado a los televidentes, sino que también las actuaciones de Nicholas Alexander Chavez (Lyle) y Cooper Koch (Erik) han sido muy aplaudidas.

En medio de la popularidad de Monstruos, Cooper Koch fue el encargado de revelar el secreto de una de las escenas que más se ha viralizado en las redes sociales.

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, serie de Netflix (Netflix)

Cooper Koch confiesa si usó prótesis de pene en escena explícita de Monstruos, serie de Netflix

Una de las escenas que se han viralizado de Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez es cuando ya han ingresado en prisión preventiva por el asesinato de su padre, José Menéndez, y su madre, Kitty.

Se trata de una escena en la ducha de la cárcel cuando se muestra un desnudo integral del actor Cooper Koch.

La cámara capta de forma detenida los genitales de Cooper Koch, por lo que muchos se han cuestionado si usó una prótesis de pene.

En medio de todas las especulaciones, Cooper Koch ya habló sobre está escena en entrevista para el programa “Watch What Happens Live with Andy Cohen”.

Cooper Koch dejó en claro que no usó una prótesis de pene para la escena explícita de Monstruos, de Netflix.

“Solo puedo decir que la mía no es una prótesis” Cooper Koch

The top 5 most iconic full frontal moments #WWH5 #WWHL pic.twitter.com/CcN8hH3JOz — Watch What Happens Live! (@BravoWWHL) October 15, 2024

Cooper Koch aclara si fue difícil grabar su escena explicita en las duchas en Monstruos

La declaración de Cooper Koch sorprendió a todos, incluso el presentador solo le pudo decir: “¡Bueno, esa iba a ser mi siguiente pregunta! Felicitaciones, Cooper”.

Cooper Koch no pudo evitar reírse, por lo que Andy Cohen dijo que debía sentirse muy bendecido, a lo que el actor le replicó que estaba “bien dotado”.

Sin embargo, Cooper Koch confesó que no le resultó tan difícil rodar esta escena.

Y es que aunque confesó que si es incómodo estar desnudo en la ducha por el frío, puntualizó que en realidad no le dio miedo.

“No da miedo. Diría que al principio es incómodo. Hace frío, especialmente en la ducha” Cooper Koch

Cooper Koch se ha convertido en una de las nuevas estrellas de Hollywood y ya tiene varios proyectos en desarrollo.