¿Qué pasó con Leslie Abramson? A principios de los años 90, la abogada de hoy 81 años de edad, se ganó los calificativos de “combativa y vigorosa”.

Esto, por su defensa de los Hermanos Menendez en los juicios que enfrentaron los jovenes por el asesinato de sus padres, caso que ha derivado en una serie de Netflix.

Leslie Abramson buscó con tanto empeño la libertad de los hermanos Hermanos Menendez que terminó relegada del segundo juicio y hoy en día maneja un perfil bajo, aunque parece seguir muy pendiente del caso.

The Menendez Brothers: Tráiler revela nuevo documental de Netflix con entrevista a los hermanos (netflix)

Así fue la polémica defensa que la abogada Leslie Abramson hizo de los Hermanos Menendez

En 1989, Erik y Lyle, mejor conocidos como los Hermanos Menendez -hoy protagonistas de la serie de Netflix ‘Monstruos’- fueron arrestados por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menendez.

La abogada Leslie Abramson tomó el caso, alegando que los occisos sometieron a los Hermanos Menendez -cuyo más reciente documental ya está disponible en Netflix- a crímenes como:

abuso físico

abuso mental

abuso sexual

Pese a sus esfuerzos, que derivaron en una cercana relación con los Hermanos Menendez, Leslie Abramson no logró la absolución.

Seis años después, en el segundo juicio, la abogada representó pro bono a Erick Menendez, lo que terminó con una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para los hermanos.

Además, Leslie Abramson fue investigada por el Colegio de Abogados del Estado de California, debido a que supuestamente pidió al psiquiatra Dr. William Vicary que alterara sus notas sobre Erik.

Por falta de pruebas no se presentaron cargos contra Leslie Abramson, pero esto le impidió ofrecer un alegato final en el segundo juicio, según The New York Times.

¿Los hermanos Menéndez podrían salir de la cárcel? (Especial )

Productores del documental Los Hermanos Menendez, de Netflix, revelan su acercamiento con la abogada Leslie Abramson

Luego del caso de los Hermanos Menendez, Leslie Abramson fue comentarista legal para la cadena ABC News durante el caso de O.J. Simpson.

Tiempo después, la abogada defendió al productor musical Phil Spector en su juicio por el asesinato de la actriz Lana Clarkson, aunque poco después de tomar el caso lo dejó por razones éticas, según CBS News.

Hoy en día, Leslie Abramson está retirada, viviendo en Monrovia, a unos 40 kilómetros al este de Los Ángeles.

Aún así, la abogada sigue pendiente del caso de los Hermanos Menendez, según revelaron Ross Dinerstein y Rebecca Evans, productores del nuevo documental lanzado por Netflix.

En entrevista para The Hollywood Reporter, los productores del documental sobre los hermanos Menéndez revelaron que intercambiaron correspondencia con Leslie Abramson, buscando alguna declaración para el filme.

Sin embargo, dijeron, la abogada prefirió mantenerse en la postura de no hablar abiertamente del caso como ha sucedido hasta la fecha.

No obstante, según los productores, Leslie Abramson elogió que hayan intentado obtener sus declaraciones, lo que mantiene viva su esperanza de poder obtener su testimonio más adelante, según expresaron.