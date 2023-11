Esto dice la letra en español de la canción You’re Losing Me de Taylor Swift, de 33 años de edad. ¿Habla de Joe Alwin?

De forma inesperada y dejando a sus fans sorprendidos, Taylor Swift ha lanzado su nueva canción You’re Losing Me (From The Vault) en plataformas digitales.

Al escuchar la letra de la canción a detalle, los fans se han preguntado si estaba dando una entrada a su relación y reciente ruptura con Joe Alwin, de 32 años de edad.

Taylor Swift y Joe Alwiin se separaron en marzo de 2023 después de 6 años de relación y antes del inicio de la serie de conciertos de la gira The Eras Tour.

You’re Losing Me de Taylor Swift, ¿Habla de la relación que mantuvo con Joe Alwin?

El lanzamiento sorpresa de Taylor Swift llega en un momento clave durante la exitosa gira The Eras Tour, pues ha dejado una huella imborrable en fans de todo el mundo.

Taylor Swift lanzó oficialmente en plataformas digitales You’re Losing Me (From The Vault), canción que afirman habla sobre la ruptura con Joe Alwin.

Taylor Swift y Joe Alwiin (Especial / Especial)

Se remonta a la difícil decisión que tomó Taylor Swift de separarse de Joe Alwin, con quien mantuvieron una sólida relación de 6 años.

Taylor Swift expresa su frustración con su pareja, quien parece ser ajeno al hecho de que su relación esté en problemas , tenían la esperanza de que las cosas mejorarían con el tiempo y no fue así.

La cantante a través de la letra de la canción da entender que estuvo dividida a aferrarse a lo que habían construido juntos, o dejarlo ir.

El coro presenta la frase recurrente “Detente, estás perdiéndome”, esta línea podría interpretarse como un grito de ayuda de la cantante a su pareja, quien la está alejando sin saberlo.

Taylor Swift se da cuenta de que ha estado luchando tanto por una relación, que no vale la pena salvarla.

En abril, después de que saliera a la luz la noticia de la ruptura de Joe Alwin, una fuente le dijo a la revista People:

“Las diferencias en sus personalidades también se han vuelto más difíciles de ignorar después de años juntos. Se han distanciado” People

Taylor Swift y Joe Alwiin (Especial / Especial)

Esto dice la letra de You’re Losing Me de Taylor Swift en español

La nueva canción de Taylor Swift nos remonta a la difícil decisión que tuvo la cantante de terminar su relación de 6 años con Joe Alwin.

Aquí un desglose de la letra de You’re Losing Me de Taylor Swift en español: