Rauw Alejandro -30 años- lanzó su nuevo disco, Playa Saturno con una nueva colaboración que incluye a Miguel Bose pero ¿y Rosalía?

Playa Saturno es el nombre del nuevo disco de Rauw Alejandro, el cual incluye 14 canciones con varias colaboraciones; entre ellas una con Miguel Bosé -67 años-.

Por lo que ahora sus fans le preguntan a Rauw Alejandro dónde quedó Rosalía -30 años- y sus colaboraciones.

Rauw Alejandro sorprende con colaboración junto a Miguel Bosé

Este viernes 7 de julio, Rauw Alejandro ha lanzado su nuevo disco titulado Playa Saturno a modo de “spin-off”.

Pues cabe recordar que en enero pasado, Rauw Alejandro lanzó su disco llamado Saturno; y ahora para este nuevo disco Playa Saturno, ha juntado varias colaboraciones.

Entre las que nadie podía imaginar fue una entre Rauw Alejandro y Miguel Bosé; pero no solamente colaboró con el cantante español.

Sino que además de Miguel Bosé, Rauw Alejandro cuenta con colaboraciones en Playa Saturno como:

Rauw Alejandro y Junior H -23 años- en la canción Picardía

Rauw Alejandro y Ivy Queen -51 años- en la canción

Rauw Alejandro y Miguel Bosé -67 años- con Si te pegas

Rauw Alejandro con Ñejo -48 años- y Dalmata -43 años- con No me la moleste

Rauw Alejandro con Jowell -41 años- & Randy -39 años- con Ponte Nasty

Rauw Alejandro y Bizarrap -24 años- con Baby Hello

El DJ BZRP, estrena colaboración con Rauw Alejandro. (@bizarrap)

Los fans le preguntan a Rauw Alejandro por Rosalia

Pese a que hace unos meses Rauw Alejandro y Rosalía lanzaron canciones juntos, los cuales se convirtieron en éxitos instantáneos, en el nuevo disco no hay rastro de ella.

Por lo que ahora los fans tanto de Rauw Alejandro como de Rosalía le han preguntado al cantante puertorriqueño por la española.

No obstante, Rauw Alejandro no ha respondido el porqué para este nuevo disco, Playa Saturno, no ha invitado a Rosalía para una colaboración.

Playa Saturno de Rauw Alejandro ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.