Metallica no deja morir a ‘Master of Puppets’, y no es para menos, si gracias a Eddie y ‘Stranger Things’, su canción se ha vuelto a posicionar en el gusto de la gente.

Es por ello que ahora honraron la memoria de Eddie haciendo el cover del cover de ‘Master of Puppets’, siguiendo al personaje de ‘Stranger Things’ es la escena que ya es legendaria.

No sólo eso, podemos ver que todos los miembros de Metallica portan una playera del Hellfire Club, el grupo donde Eddie jugaba ‘Calabozos y Dragones’ en ‘Stranger Things’.

Fans de Metallica y ‘Stranger Things’ ha reaccionado positivamente al video, señalando que es un gusto que ‘Master of Puppets’ sea apreciada por la gente actualmente.

Además de que le da un nuevo impulso a Metallica, que si bien nunca ha dejado de ser relevante, ahora comenzará a ser conocida por una nueva generación de fans.

Y claro, no faltaron los que pidieron que Eddie regrese en la última temporada de ‘Stranger Things’ y tenga una nueva escena poderosa como la de ‘Master of Puppets’.

Metallica ha pedido que no ataquen a fans de ‘Stranger Things’

Aunque la reacción a ‘Master of Puppets’ en ‘Stranger Things’ ha sido positiva en general, algunas personas están molestas de que la canción de Metallica haya sido usada en la serie.

Mencionan que es una manera “barata” de conocer a Metallica, cuando ellos entraron a la banda mediante el radio, recomendaciones y los discos originales, como el ‘Master of Puppets’.

Incluso han llegado a atacar a fans de ‘Stranger Things’ por no ser auténticos fans de Metallica y el heavy metal, llamándolos “posers”, es decir que son sólo borregos que siguen modas.

Ante esto, los miembros de Metallica y el grupo en sus redes sociales, han emitido varios comentarios señalando que agradecen la pasión de sus fans veteranos; pero todo el mundo es bienvenido en la familia.

En otras palabras, Metallica aprecia a sus fans no importa de dónde vengan, ya sean seguidores de toda la vida o que los acaban de conocer gracias a ‘Stranger Things’ y Eddie.

De hecho, muchos consideran que los conciertos de Metallica serán más significativos en los próximos meses gracias a ‘Stranger Things’, Eddie y su interpretación de ‘Master of Puppets.

Con información de Metallica.