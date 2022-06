Lolita Cortés es una de la jueces más controvertidas de La Academia y reveló que cuando estuvo de crítica junto a Ilse Olivo, integrante de flans, no la soportaba.

Desde que Lolita Cortés formó parte de los críticos de La Academia, demostró tener un carácter fuerte y ha protagonizado fuertes peleas con los alumnos, como ocurrió con Jolette.

A solo unas semanas del estreno de esta nueva edición del programa, Lolita Cortés ya ha tenido enfrentamientos con Alexander Acha, Horacio Villalobos y Yahir.

Pero ahora reveló que nunca soportó a Ilse Olivo, integrante de Flans, con quien fue juez del programa en 2005.

“Las Estrellas bailan en Hoy” Lolita Cortés impacta con look al estilo Tina Turner (Instagram)

¿Por qué Lolita Cortés no se llevaba bien con Ilse de ‘Flans?

Cuando inició La Academia, el programa hizo un recuento de los hechos más relevantes desde su creación.

Fue ahí cuando recordaron los conflictos que hubo entre algunos jueces y surgió el que tuvo Lolita Cortés con Ilse Olivo, integrante de ‘Flans’.

Años después, ‘la juez de hierro’ reveló la razón por la que constantemente tenía problemas con Ilse, pues nunca tuvieron una buena relación dentro del programa.

“Llegó a una junta previa al estreno de la cuarta generación, se encuentra al productor y el señor López Gavito. Me sientan y me dicen: ‘oye, tenemos pensando invitar a esta señora a ser crítica ¿qué opinas?” explicó Lolita sobre el inicio de su pelea con Ilse.

Lolita Cortés expresó su molestia por el ingreso de Ilse como juez: “Ay por favor, estamos buscando cantantes, artistas verdaderos, pertenece a una generación en donde no eran eso, eran simplemente moda, pantalla. Ni siquiera cantaba”.

Además, dijo que las críticas que Ilse daba a los alumnos, no eran buenas y no los ayudaba en nada.

“Viene la final de La Academia y ya me tenía hasta acá (...) yo estaba harta y los estaba llevando para otros lugares, no está dando, no está ayudando” Lolita Cortés

Contó una historia cuando ella estaba comiendo una bolsa de frituras e Ilse se le acercó para pedirle y ella no le contestó, por lo que ella dijo: “Me imaginé que no me ibas a contestar”.

Un año después se encontraron y Lolita Cortés le pidió una disculpa a Ilse: “Un año más tarde voy a un programa, le pido una disculpa y ya”.

Lolita Cortés sigue siendo una de las jueces más controvertidas de La Academia y ha dado de qué hablar durante esta nueva generación.