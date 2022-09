Ayer 29 de septiembre, desde el comienzo de la alfombra roja de los Billboard Latin Music Awards 2022, comenzaron a dar de qué hablar, esto aumentó cuando Chayanne subió al escenario.

Chayanne, conocido como el papá de todos, formó parte de la lista de los ganadores de los Billboard Latin Music Awards 2022, bajo la categoría del premio Ícono.

Pero eso no fue todo, sino que Chayanne de 54 años de edad, estrenó una canción en el escenario, de modo que su aparición dejó sollozos en sus fans y sentimientos encontrados en él.

Chayanne se subió al escenario de los Billboard Latin Music Awards 2022 a recibir el premio de Ícono, en donde se mostró entusiasmado por seguir estando vigente en la música.

El cantante de Puerto Rico nunca pasará de moda, sobre todo porque las mamás tuvieron la hazaña de aleccionar a sus hijos y ponerles canciones de su papá Chayanne.

Recordemos que fue a finales de abril que Chayanne apenas reapareció en TikTok, después fue el 24 de junio que estrenó ‘Vuelve’, canción con la que regresó a la música.

Ahora, que Chayanne volvió con música actual y regresó a la ceremonia de premiación, cantó “Como Tu y Yo” en los Billboard Latin Music Awards 2022.

Los gritos hacia el cantante no se hicieron esperar ni en ese momento, ni cuando subió al escenario a recibir su premio Ícono.

Al momento en que fue galardonado, Chayanne se mostró agradecido con sus fans que lo han seguido a lo largo de su carrera musical.

Chayanne se tomó más de dos minutos para agradecer a todos, desde medios de comunicación, su disquera Sony Music, a su familia y un sin fin de personas.

“En cada país, de alguna manera u otra, siempre me han dado el apoyo, han estado conmigo a mi lado, pero también he tenido la oportunidad, que aunque no los he visto, sé que he compartido en el seno de esa familia ahí en la sala”.

Chayanne, cantante.