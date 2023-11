En un “after” de la CDMX, el cantante de música regional, Carín León, fue captado cantando su propia versión de ‘Sex on Fire’.

El video de Carín León -de 34 años de edad- fue compartido en Twitter por un usuario quien no creía encontrarse con el cantante.

Sin embargo, por la experiencia con Carín León, el usuario se dijo agradecido y enamorado del cantante.

Carin León ya no quiere que a su música se le llame regional y tiene sus razones

A través de su cuenta en Twitter, el usuario identificado como Priest -@yespriest- compartió un video de Carín León

Y en Twitter el video de Carín León se comenzó a hacer viral debido a que lo captó en un after en la Ciudad de México.

El cantante de música regional mexicana se subió a un pequeño escenario y cantó su propia versión de ‘Sex on Fire’ de la banda estadounidense, Kings of Leon.

El after habría tenido lugar en la delegación Cuauhtémoc la noche del sábado 25 de noviembre de este 2023.

A pesar de lo inesperado del concierto privado, el usuario se dijo agradecido con la experiencia y enamorado del cantante a quien se refirió como su “esposito”.

“Terminar de after con Carín León cantando ‘Sex On Fire’ no estaba en mis planes, pero sucedió… TE AMO esposito”

Priest, @yespriest