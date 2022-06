¿Planeas ir al concierto de Silvio Rodríguez en el Zócalo de la CDMX? ¡Aguas! Podrías salir con un buena regañiza.

Tal parece que el famoso trovador Silvio Rodríguez, de 75 años de edad, se la pasa regañando a sus fans durante sus conciertos, según testimonios en redes sociales.

“Ayer fui a ver a Silvio Rodríguez y fue LO PEOR”, así lo afirmó una fan en su cuenta de Twitter, quien tras asistir a su concierto en el Auditorio Nacional se dijo decepcionada por la regañiza que les puso el cubano.

Silvio Rodríguez recibió el 10 de junio de 2022 la llave de la CDMX y el sello de huesped distinguido de manos de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, de 59 años de edad.

Claudia Sheinbaum y Silvio Rodríguez el 10 de junio de 2022 (Rogelio Morales)

Fan acusa que Silvio Rodríguez regaña al público asistente a sus conciertos

En su cuenta de Twitter, una fan que asistió al concierto de Silvio Rodríguez en la CDMX se quejó de la mala actitud del cantante con su público.

La usuaria criticó que Silvio Rodríguez se la pasara regañando al público sólo por corear sus canciones y ovacionarlo.

Señaló que si bien ya sabía de la fama de “mamón” del cantante, no pudo soportar los regaños del cubano en carne propia, al punto de salirse antes de que acabara el concierto .

De modo que calificó a Silvio de hostil. “Eso me pasa por escuchar trova”, dijo.

“Yo ya sabía que tenía fama de mamón pero verlo en vivo y directo regañando a la gente por cantar y ovacionarlo es otro pedo. me salí antes de que acabara el concierto, estuvo bien hostil. eso me pasa por escuchar trova” Fan de Silvio Rodríguez

Fan de Silvio Rodríguez (@pieladulterada)

Fan narra los regaños de Silvio Rodríguez durante su concierto en CDMX

La fan relató que mientras la gente cantaba y ovacionaba a Silvio Rodríguez en el concierto, el trovador paró todo y preguntó que si algo había mal porque notaba una “tensión”, a lo que la gente no supo si reír o qué hacer.

La joven narró que al término de la emblemática canción “Unicornio”, el público asistente estalló en júbilo por ser una de las canciones clásicas de Silvio. Fue en ese entonces cuando volvió a parar todo y regañó nuevamente a sus fans:

“Por qué no me dejan hacer el concierto que yo preparé para ustedes? Ensayamos mucho, vino gente de España y ustedes no me dejan”, dijo el cantante a relato de la fan.

Incluso, Silvio Rodríguez llegó a tal punto que cuando alguien gritaba o cantaba interrumpía con un “shuuuuuu” o un “cállense”.

“Yo no sé, creo que después de la pandemia y el contexto ñero actual esos espacios son para el gozo compartido y ese wey todo chuky”, reprobó.

Por si fuera poco, la usuaria criticó que el precio de los boletos para el concierto de Silvio Rodríguez estaban muy caros, por lo que lamentó que ella y sus papás se hayan tenido que salir antes de que acabara el show.

Finalmente, expresó que no estaban disfrutando el concierto, de modo que salieron tristes y decepcionados, pues la música del trovador cubano ha sido parte importante de sus vidas.