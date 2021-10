Un millón de veces sí, canción de Mariana Rodríguez, se acerca al millón de reproducciones en Spotify

México.- Un año y 10 meses después la canción “Un millón de veces sí”, de Mariana Rodríguez, está a punto de alcanzar un millón de reproducciones en Spotify.

Hasta este jueves 14 de octubre “Un millón de veces sí”, de la influencer Mariana Rodríguez, tiene poco más de 900 mil reproducciones.

En YouTube tiene poco más de 126 mil vistas.

El 12 de enero de 2020 la influencer y ahora funcionaria en Nuevo León, Mariana Rodríguez, lanzó una nueva faceta en su vida: cantante solista.

A través de sus redes sociales Mariana Rodríguez anunció el lanzamiento de la canción “Un millón de veces sí”, que lleva como portada una foto de cuando su esposo, el gobernador Samuel García, le pidió matrimonio.

La directora de la nueva oficina, Amar a Nuevo León, dedicó la canción a Samuel García, quien en ese momento era su novio.

“Me sentí flotando como fuera del planeta”, “Tú me preguntaste si quería una vida junto a ti, para contestarte te diré un millón de veces sí”, son algunos de los versos de “Un millón de veces sí”, de Mariana Rodríguez.

“Me quedo junto a ti

nada puede separarnos

te volvería a elegir cada día, cada año.

Y no, no me canso de decir

un millón de veces sí

no me canso de decir un millón de veces sí”.

“Un millón de veces sí”, de Mariana Rodríguez