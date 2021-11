The Kooks no estará en el Festival Corona Capital; cancelan porque el vocalista se convertirá en papá

The Kooks no estará en el Festival Corona Capital porque el vocalista se convertirá en papá y regresará para poder alcanzar a su esposa.

La banda británica, The Kooks, se formó en el 2004. Sin embargo, gracias a lo exitosas que han sido sus canciones, en los últimos años ha ido ganando gran popularidad.

Es por ello que iban a presentarse en el Festival Corona Capital, en donde todos sus fans esperaban ansiosos por escucharlos en vivo.

Luke Pritchard (@lukewhereyougoing/Instagram)

Luke Pritchard se convertirá en papá y regresará para alcanzar a su esposa; The Kooks tuvo que cancelar su presentación en el Festival Corona Capital

Recientemente se dio a conocer que Luke Pritchard, el vocalista de The Kooks, está por convertirse en papá. Así que decidió volar de regreso para poder alcanzar a su esposa.

Esto último ocasionó que The Kooks cancelara su presentación en el Festival Corona Capital 2021.

Como sabemos, el Corona Capital es de los eventos anuales más esperados por parte del público. .

Desde el 2010 un sinfín de bandas de varios géneros; principalmente rock, punk, metal, hip-hop y electrónica, se reúnen en el Autódromo Hermanos Rodríguez para tocar en presencia de todos sus seguidores.

En este 2021, la banda británica, The Kooks, iba a presentarse en el evento en compañía de otras bandas como Twenty One Pilots, LP, The Whitest Boy Alive y Cheap Trick; solo por mencionar algunas.

Sin embargo, en un reciente comunicado emitido por las redes sociales oficiales del Festival Corona Capital, se dio a conocer que la presencia de The Kooks quedaba cancelada.

Esto debido a que su esposa estaba a punto dar a luz, por lo que Luke Pritchard decidió volar de regreso para poder alcanzarla en el quirófano.

Fue de ese modo que, tanto el resto de los integrantes de la banda, como los organizadores del evento, lamentaron que no se pudieran presentar.

Esto a pesar de que unas horas antes, ellos mismos habían confirmado su presencia en el evento por medio de sus redes sociales.

Publicación de Twitter (@thekooksmumsic/Twitter)

Como era de esperarse, los internautas tuvieron un sinfín de distintas reacciones por la cancelación.

Incluso, muchos de ellos han pedido su reembolso o una recompensa, pues aseguran que “no pagaron para que haya este tipo de cancelaciones”.