Corona Capital 2021: St. Vincent cancela su presentación en el festival de música por caso de Covid-19, luego de que un miembro de su staff resultara positivo al virus.

La cantante y compositora estadunidense Anne Erin Clark, mejor conocida como St. Vincent, a través de un comunicado ha informado la cancelación de su presentación en el festival de música Corona Capital 2021.

A tan sólo unos días de que el festival tenga lugar en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, presenta su primera cancelación siendo St. Vincent uno de los headliners del evento.

St. Vincent (@st_vincent)

Esto luego de que la cantante de rock alternativo, St. Vincent i ndicó que un miembro de su equipo dio positivo a coronavirus y que por seguridad de todos se había decidido cancelar su presentación en este festival.

“A pesar del estricto cumplimiento de los protocolos de Covid, incluidas las vacunas y el requisito de cubrebocas en interiores, un miembro del equipo dio positivo” , inició el comunicado de la cantante.

“Por precaución por la seguridad de la banda, el equipo y sobre todo los fans, St. Vincent cancelará su participación del 20 de noviembre en el Corona Capital 2021. Fue muy difícil tomar esta decisión, pero es por la seguridad de todos los que participan y asisten al festival” St. Vincent

St. Vincent conecta su presentación en el Corona Capital 2021 (St. Vincent)

Hasta el momento, St. Vincent es el primer artista en cancelar su show en el Corona Capital 2021 , la cual se estaría presentando el sábado 20 de noviembre para promocionar su más reciente disco ‘Daddy’s Home’.

Por su parte, los organizadores del Corona Capital 2021, no se han pronunciado al respecto, por lo que se espera un ajuste en los horario o la posibilidad de que un artista nuevo se integre al cartel.

¿Cuándo será el Corona Capital 2021?

¿Cuándo será el Corona Capital 2021? El festival de música se lleva a cabo el próximo sábado 20 y domingo 21 de noviembre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Para esta edición del 2021, el lineup estará encabezado por Tame Impala, Twenty One Pilots, Royal Blood, Rüfüs du sol, The Bravery, Disclosure, LP, The Kooks, entre más de 50 bandas.

Corona Capital (Corona Capital / Twitter)

Al ingreso se llevará un estricto protocolo de seguridad en el marco de la pandemia por Covid 19, pese al semáforo verde, los asistentes deberán presentar el certificado o comprobante de vacunación.