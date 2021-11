LP regresa a México; la cantante se presentará en el Corona Capital 2021. El evento musical se llevará a cabo los días 20 y 21 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El cartel del Corona Capital 2021 se dio a conocer hace unos meses y sorprendió a todo el público mexicano debido a los artistas y bandas invitadas para este año.

Tame Impala, Twenty One Pilots, Disclosure, St. Vicent, The Kooks y LP son solo algunos invitados para la edición 2021 del Corona Capital.

El Corona Capital 2021 será el primer evento musical masivo en CDMX, tras más de año y medio de suspenderse estas actividades por la pandemia de Covid-19.

Corona Capital (Corona Capital / Twitter)

LP regresa a México y se presentará en los escenarios del Corona Capital 2021

Una de las grandes apariciones durante el Corona Capital 2021 será la de LP, cantautora y compositora estadounidense que se presentará el próximo sábado, 20 de noviembre, a las 18:50 horas en el escenario Doritos.

LP, Churches (@iamlpofficial - Instagram)

Durante el Corona Capital 2021, LP presentará sus más grandes éxitos musicales como ‘Lost on You’, ‘Girls go Wild’, ‘The one that you love’, ‘Other People’, ‘Muddy Wathers’, entre otras.

Además, LP presentará canciones inéditas de su sexto álbum de estudio titulado ‘Churches’, mismo que se estrenará el próximo 03 de diciembre.

LP, Angels (@iamlpofficial - Instagram)

Una de las canciones más esperadas será ‘Angels’, la cual se lanzó el pasado 08 de octubre y, hasta el momento, supera las 900 reproducciones en YouTube.

LP y su gran amor por México

Laura Pergolizzi, mejor conocida como LP, ha declarado en varias ocasiones que ama México. Incluso, la cantante y compositora estadounidense mantiene una relación amorosa con la actriz mexicana Julieta Grajales.

Julieta Grajales (@julietagrajales - Instagram)

LP conoció a Julieta Grajales hace un par de años, pero fue hasta 2021 que decidieron iniciar una relación amorosa. ‘Ella es una de las muchas cosas increíbles que me ha dado México’, declaró.

LP y Julieta Grajales (@julietagrajales - Instagram)

Además, la actriz mexicana Julieta Grajales recientemente participó con LP en el video musical ‘How low can you go’, canción de la cantante estadounidense.

En ‘How low can you go’, LP se inspiró en la tradición de Día de Muertos para el concepto de este nuevo material audiovisual.