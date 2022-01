The Kooks anuncia lanzamiento de nuevo álbum “10 Tracks To Echo In The Dark” el cual se estrenará a mediados de este 2022.

De acuerdo con The Kooks el álbum está inspirado en el matrimonio del vocalista y contiene algunas colaboraciones con otros artistas.

A lo que cabe recordar, Luke Pritchard, el líder de The Kooks, se convirtió en papá a finales de 2021, motivo por el cual no se presentó en el Corona Capital.

Además del lanzamiento, The Kooks también iniciará una gira con su álbum debut “Inside In/Inside Out” el día lunes 31 de enero, esto luego de su reedición por su 15 aniversario celebrado en agosto del 2021.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales la banda inglesa ‘The Kooks’ anunció el lanzamiento de su sexto álbum.

El nuevo álbum de The Kooks se llamará “10 Tracks To Echo In The Dark” y será lanzado el día 22 de julio del 2022.

“’10 Tracks To Echo In The Dark’. El nuevo álbum que se lanzará el 22 de julio, la parte 1 ya está disponible. Reserva, pre-guarda y escucha las primeras 3 canciones ahora” The Kooks

The Kooks, 10 Tracks To Echo In The Dark (captura de pantalla / The Kooks Twitter @thekooksmusic)

Actualmente el nuevo álbum de The Kooks se encuentra solo disponible en para su preventa en vinilo, CD y casette.

Sin embargo, además de estar disponible en físico el álbum de The Kooks se lanzará a traves de varias plataformas de música en streaming como:

Spotify

Amazon Music

Apple Music

YouTube

Dezeer

¿Qué podemos esperar del nuevo álbum de The Kooks?

Durante una entrevista para ‘NME’, Luke Pritchard, el líder de The Kooks, compartió el álbum se encuentra inspirado en su matrimonio.

Además, como su nombre lo menciona, el álbum de The Kooks contará con 10 nuevos sencillos:

Connection Cold Heart Jesse James Closer Sailing On A Dream Beautiful World Modern Days Oasis 25 Without A Doubt

De estos, tres ya están disponibles: Connection, Jesse James y Modern Days; otros están grabados en colaboración con artistas como Milky Chance.