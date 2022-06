La cantante mexicana Thalía, sorprendió con la noticia de que lanzará nuevo material discográfico.

Aunque Thalía siempre permanece vigente, hace tiempo no publicaba nueva música, por lo que la noticia emocionó a más de uno.

A través de su cuenta oficial en Instagram, la cantante de 50 años, compartió su alegría, tras pasar un momento especial en uno de sus lugares favoritos; su estudio de grabación.

Asimismo, precisó que está preparando un nuevo “proyecto musical”, además de asegurar que había estado “llorando”.

“Cariño, yo estoy en mi happy place, grabando para ustedes, algo tan impactante porque estaba llorando ahorita, he estado llorando en el estudio”, explicó Thalía.

Thalía (Galo Cañar / Cuartoscuro)

Aunque no se sabe qué tipo de tema o álbum lanzará, se puede intuir que se trata de una canción de desamor, debido a las lágrimas que esto le provocó, aunado a la nostalgia de regresar a grabar.

Después de compartir esto con sus seguidores, Thalía se expresó plena: “Bueno, después del estudio, día entero de estudio, después de cena maravilla, yo me vengo al gym”, dijo.

Mientras tanto, los fanáticos de Thalía, permanecen a la espera de su próximo material discográfico, después de haber lanzado en 2021 su álbum ‘DesAmorfosis’.

¿Por qué Thalía se había ausentado de la industria?

Thalía suele compartir continuamente su día a día con sus seguidores, a través de su cuenta oficial en Instagram.

Sin embargo, a finales del 2021 comentó que se ausentaría de sus redes sociales, debido a un fuerte dolor de espalda.

“Estoy en un grito porque tengo un dolor lumbar que no me deja (en paz), no puedo caminar, no puedo sentarme, no me puedo acostar”, explicó Thalía.

“Todo me duele y es debido a que dejé de hacer ejercicio como por cinco meses. Y en una de esas se me descompuso la espalda y justo me agaché por Gigi la chihuahua y (cuando) me levanté me quedé así”, añadió.

Esta podría ser la razón por la que la cantante y actriz no había estado muy activa como acostumbra, no solo en redes sociales, también en lo que a la música respecta.

A pesar de ello, los fanáticos de Thalía, pronto tendrán más de su talento.