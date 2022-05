Laura Zapata, la hermana de Thalía, aseguró que tiene días buenos y malos por la enfermedad de Lyme, con la que lucha desde tiempo atrás.

Explicando que mantiene comunicación constante con Thalía para darle a conocer la salud de su abuela Eva Mange, la actriz compartió que hay ocasiones en que su hermana anda a rastras.

Sin embargo, compartió que Thalía se fuerza a levantarse y se va al gimnasio que tiene en casa, oponiéndose al Lyme que padece.

Thalía contó que fue en 2007 la primera vez que sufrió los síntomas de Lyme, mismos que los doctores le atribuían como una depresión posparto.

Sin embargo, Thalía seguía soportando un dolor físico que le impedía levantarse, “sentía que me habían arrastrado kilómetros y que me habían aplastado hasta el último hueso”.

La enfermedad que es transmitida por la mordedura de una garrapata infectada, se volvió más popular con el tiempo, pues hay varios famosos como Thalía que la padecen:

En algunas ocasiones, es la propia Thalía quien comparte las recaídas que tiene por el Lyme, puesto que ha hasta mostrado los medicamentos que consume.

Aunque desde hace tiempo Thalía no habla de Lyme, fue su hermana Laura Zapata quien contó que en ocasiones la cantante anda a rastras por el dolor.

Sin embargo, aplaudió la valentía de su hermana al levantarse de manera obligada e ir al gimnasio a ejercitarse.

“A veces se siente mal, a veces me dice -hermanita me siento mal, me estoy arrastrando, pero me obligo- es bien disciplinada, tiene su gimnasio en su casa”.

Laura Zapata sobre Thalía.