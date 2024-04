The Tortured Poets Department, el nuevo disco de Taylor Swift ha salido a la luz y hay quien asegura que le habría dedicado una canción al pene de Matty Healy, vocalista de The 1975.

El nuevo disco de Taylor Swift -34 años de edad-, The Tortured Poets Department, ha provocado toda una ola de reacciones, especialmente porque aseguran le dedicó al menos 3 canciones a Matty Healy y su pene.

Pero hay algunas canciones en donde Taylor Swift haría referencia no solo a su relación con Matty Healy -35 años de edad-, sino también a la manera en cómo tenían sexo.

Las fans: Seguro que but daddy, I love him va de Taylor queriendo renunciar a su voz (carrera) por Joe Alwyn es una referencia clara a la sirenita no se que



Taylor: Quería la buena verga de Matty Healy y pasármelo bien un rato y me lo arruinasteis, pencas que sois unas pencas — Herondale (@LongLive43) April 18, 2024

Taylor Swift le habría dedicado una canción a Matty Healy y su pene en The Tortured Poets Department

Si bien se ha hablado mucho sobre si Matty Healy fue una inspiración para The Tortured Poets Department, fans aseguran que hay alegorías hacia el pene del cantante en más de una canción.

Las canciones dónde se han encontrado referencias al pene de Matty Healy son:

Fortnight (ft. Post Malone)

The Tortured Poets Department

Down Bad

But Daddy, I Love Him

Fresh Out the Slammer

Guilty As Sin?

I Can Fix Him (No Really, I Can)

imgonnagetyouback

Peter

Pues en las canciones que se han identificado serían para Matty Healy en The Tortured Poets Department, Taylor Swift hablaría de lo bien que se sentía cuando estaban juntos.

Esto dicen las nuevas canciones de Taylor Swift sobre Matty Healy

Una de las canciones de Taylor Swift que aseguran habla de Matty Healy es su sencillo Fortnight (ft. Post Malone), pues habla sobre que por un corto periodo (quincena), estuvieron juntos.

Asimismo, el video de Fortnight esta lleno de similitudes visuales con una canción de The 1975: About You, la cual aseguran fue dedicada a Taylor Swift cuando ambos salían juntos.

The Tortured Poets Department, la canción que le da nombre al disco, es otra canción que hablaría de Matty Healy pues habla sobre una máquina de escribir, algo que el cantante de The 1975 siempre usa.

También habla sobre un “golden retriver tatuado”, y Matty Healy lo está; además habla sobre la conexión que siempre han tenido como “poetas torturados” al ser ambos compositores y cantantes.

Down Bad es otra de las canciones que hablarían de Matty Healy, pues habla sobre un romance fugaz, intenso y que ahora la ha dejado mal; especialmente porque esta persona la ha evitado “por su bien”.

La canción que todos han identificado para Matty Healy en el nuevo disco de Taylor Swift es But Daddy, I Love Him pues aquí habla sobre salir con alguien que a nadie le gusta para ella por como es y revelando que es su vida y su desición.

Pero a ella no le importa, pues es al único que quiere y lo defiende, hablando sobre el acoso masivo y amenazas que Matty Healy recibió cuando estaban juntos.

En la canción Fresh Out the Slammer habla sobre desaparecer diariamente para escaparse con alguien y ver su sonrisa, sentirse libre.

Otra de las canciones que se ha identificado serían para Matty Healy, es Guilty As Sin?, Taylor Swift se cuestiona cómo pueden juzgarla por estar con alguien pese a que ella se siente bien con esta persona.

La canción I Can Fix Him (No Really, I Can) habla sobre como se siente con esta persona, lo bien que lo pasan juntos mientras son juzgados, pensando en que ella “puede arreglarlo”, aunque al final confiesa que no pudo.

Esta canción de imgonnagetyouback se ha identificado como una referencia a la canción de The 1975 llamada “fallingforyou”, en donde en sus líneas habría contestaciones a esta canción de Matty Healy.

La canción que los fans han identificado también sería para Matty Healy es Peter, personaje que aparece en la canción de Cardigan que Taylor Swift le dedicó al cantante.

Además en múltiples ocasiones Matty Healy se ha referido a él como Peter Pan, por su gusto por la lectura y poesía.

En esta canción es una carta de Taylor Swift de despedida, asegurandolo que siempre lo esperó y que lo perdone por seguir adelante con su vida, pese a haber sido una promesa hecha desde hace 10 años.

Pues ambos cantantes se conocieron en 2014, año en el cual ambos habrían tenido un breve romance, pero habrían estado en contacto durante todo ese tiempo.

En el nuevo disco de Taylor Swift, se revela que ninguno de los dos continúa en contacto con el otro y aparentemente, Matty Healy respondió a las canciones que le habría dedicado la cantante diciendo que siempre será especial para ella y está feliz de su éxito.

Esta es la letra en español de Fortnight (ft. Post Malone) de Taylor Swift

Se suponía que me iban a despedirPero se olvidaron de venir a buscarme

Yo era una alcohólica funcional hasta que nadie notó mi nueva estética

Todo esto para decir, espero que estés bien pero tu eres la razón

Y aquí nadie tiene la culpa pero ¿qué pasa con tu silenciosa traición?

Y durante quince días estuvimos corriendo para siempre hasta que a veces preguntas sobre el clima

Ahora еstás en mi patio trasero convertidos еn buenos vecinos, tu esposa riega flores, la quiero matar

Todas mis mañanas son lunes atrapados en un febrero interminable, tomé el movimiento milagroso con las drogas, los efectos fueron temporales

Y te amo, está arruinando mi vida

Te amo, está arruinando mi vida

Te toqué solo por quince días

Te toqué, pero te toqué

Y durante quince días estuvimos corriendo para siempre hasta que a veces preguntas sobre el clima

Ahora estáis en mi patio trasero, convertidos en buenos vecinos, tu esposa riega flores, la quiero matar

Y durante quince días estuvimos juntos corriendo hasta que a veces vienes y tiras de mi suéter

Ahora estás en el buzón convertido en buenos vecinos, mi marido me engaña, lo quiero matar

Y te amo, está arruinando mi vida

Te amo, está arruinando mi vida

Te toqué solo por quince días

Te toqué, pero te toqué

Te llamo pero no contestas, otra quincena perdida en América múdate a Florida, compra el auto que quieres (Auto que quieres)

Pero no arrancará hasta que me toques, me toques, me toques

Te llamo pero no contestas, otra quincena perdida en América múdate a Florida, compra el auto que deseas

Pero no arrancará hasta que te toque, te toque, te toque

Esta es la letra en inglés de Fortnight (ft. Post Malone) de Taylor Swift

I was supposed to be sent away but they forgot to come and get meI was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic

All of this to say: I hope you’re okay but you’re the reason and no one here’s to blame but what about your quiet treason?

And for a fortnight, there we were forever running to you, sometimes ask about the weather now, you’re in my backyard, turned into good neighborsYour wife waters flowers, I wanna kill her

All my mornings are mondays stuck in an endless february, I took the miracle move-on drug, the effects were temporary

And I love you, it’s ruining my life (and I love you, it’s ruining my life),I touched you for only a fortnight (I touched you), but I touched you

And for a fortnight, there we were forever running to you, sometimes ask about the weather now, you’re in my backyard, turned into good neighbors

Your wife waters flowers, I wanna kill her

And for a fortnight, there we were together, running to you sometimes come and tug my sweater now, you’re at the mailbox, turned into good neighbors

My husband is cheating, I wanna kill him

I love you, it’s ruining my life (I love you, it’s ruining my life),I touched you for only a fortnight (I touched you), I touched youI love you, it’s ruining my life (I love you, it’s ruining my life), I touched you for only a fortnight (I touched you), I touched you

I’m calling ya, but you won’t pick up ’nother fortnight lost in America move to Florida, buy the car you want but it won’t start up till you touch, touch, touch me

I’m calling ya, but you won’t pick up’ nother fortnight lost in America move to Florida, buy the car you wantBut it won’t start up till I touch, touch, touch you

Esta es la letra en español de The Tortured Poets Department de Taylor Swift

Dejaste tu máquina de escribir en mi apartamento directamente del departamento de poetas torturados

Pienso algunas cosas que nunca digo ”¿Quién usa máquinas de escribir?” pero estás en modo autosabotaje tirando púas al camino

Pero he visto este episodio y todavía me encanta el programa ¿quién más te entenderá?

¿Y quién te sostendrá como yo?

¿Y quién te conocerá si no soy yo? Me reí en tu cara y dije: “Tú no erеs Dylan Thomas, yo no soy Patti Smith”, esto no es el Hotel Chеlsea, somos idiotas modernos”

¿Y quién te sostendrá como yo? No, nadie, nadie, nadie

Fumaste y luego comiste siete barras de chocolate, declaramos que Charlie Puth debería ser un artista más grande

Te rasco la cabeza y te quedas dormido como un golden retriever tatuado pero te despiertas con miedo, golpeando clavos en tu cabeza

Pero he leído este donde te deshaces, elegí este ciclón contigo

¿Y quién te conocerá si no soy yo? Me reí en tu cara y dije: “Tú no erеs Dylan Thomas, yo no soy Patti Smith”, esto no es el Hotel Chеlsea, somos idiotas modernos”

¿Y quién te sostendrá como yo? (¿Quién te abrazará?)

No, nadie (¿Quién te abrazará?), Nadie más (¿Quién te abrazará?), nadie (¿Quién te abrazará?)

A veces me pregunto si vas a arruinar esto conmigo pero le dijiste a Lucy que te matarías si alguna vez me iba

Y le había dicho eso a Jack sobre ti, así que me sentí vista, todos los que conocemos entienden por qué debe ser así, porque estamos locos

Entonces dime ¿quién más te amará como yo? En la cena me quitas el anillo del dedo medio y lo pones en el que la gente se pone anillos de boda

Y eso es lo más cerca que he estado de que mi corazón explote

¿Quién te abrazará? ¿Quién? Yo

¿Quién te conocerá? ¿Quién? Yo

Y tú no eres Dylan Thomas, yo no soy Patti Smith, este no es el Hotel Chelsea, somos dos idiotas

¿Quién te abrazará? ¿Quién te abrazará? ¿Quién te abrazará? ¿Quién te abrazará? ¿Quién te abrazará? ¿Quién te abrazará? ¿Quién te abrazará? ¿Quién te abrazará? ¿Quién te conocerá?

Dejaste tu máquina de escribir en mi apartamento directamente del departamento de poetas torturados, ¿quién más te conocerá?

Esta es la letra en inglés de The Tortured Poets Department de Taylor Swift

(Ooh) you left your typewriter at my apartment straight from the tortured poets departmentI think some things I never say like: Who uses typewriters anyway?

But you’re in self-sabotage mode throwing spikes down on the road but I’ve seen this episode and still love the showWho else decodes you?

And who’s gonna hold you like me? And who’s gonna know you, if not me? I laughed in your face and said you’re not Dylan Thomas (oh), I’m not Patti Smith (oh)

This ain’t the Chelsea Hotel, we’rе modern idiots and who’s gonna hold you like me? Nobody, No-fucking-body, nobody

You smokеd, then ate seven bars of chocolate, we declared Charlie Puth should be a bigger artist, I scratch your head, you fall asleep like a tattooed golden retriever

But you awaken with dread pounding nails in your head, but I’ve read this one where you come undone, I chose this cyclone with you

And who’s gonna hold you like me? And who’s gonna know you, if not me? I laughed in your face and said you’re not Dylan Thomas (oh), I’m not Patti Smith (oh)

This ain’t the Chelsea Hotel, we’rе modern idiots and who’s gonna hold you like me? (Who’s gonna hold you? Who’s gonna hold you?)

No-fucking-body (who’s gonna hold you? Who’s gonna hold you?) Nobody (who’s gonna hold you, gonna know you, gonna hold you?) Nobody (ooh-ooh)

Sometimes, I wonder if you’re gonna screw this up with me but you told Lucy you’d kill yourself if I ever leave and I had said that to Jack about you, so I felt seen

Everyone we know understands why it’s meant to be (oh) ’Cause we’re crazy, so tell me, who else is gonna know me? At dinner, you take my ring off my middle finger and put it on the one people put wedding rings on Aand that’s the closest I’ve come to my heart exploding

Who’s gonna hold you? (Who?) Me

Who’s gonna know you? (Who?) Me

And you’re not Dylan Thomas (oh), I’m not Patti Smith (oh) this ain’t the Chelsea Hotel, we’re two idiots, who’s gonna hold you?

Who’s gonna hold you? (Who’s gonna hold you?)

Who’s gonna hold you? (Who’s gonna hold you?)

Who’s gonna hold you?

Who’s gonna hold you?

Who’s gonna hold you, gonna know you, gonna hold you?

You left your typewriter at my apartment, straight from the tortured poets department

Who else decodes you? (Ooh-ooh)(Ooh-ooh)(Ooh-ooh)

Esta es la letra en español de Down Bad de Taylor Swift

¿De verdad me teletransportaste en una nube de polvo brillante solo para hacer pruebas conmigo, decirme que era la elegida, mostrarme que este mundo es más grande que tú y yo y luego enviarme de vuelta al lugar del que vine? Por un momento, conocí el amor cósmico

Ahora, estoy destrozada, llorando en el gimnasio todo lo que digo suena como insolencia adolescente, que se joda si no puedo tenerlo puedo acabar muriendo, no haría ninguna diferencia

Destrozada, despertando en medio de la sangre, mirando al cielo, vuelve y llévame contigo, que se joda si no podemos quedarnos juntos. Puedo no levantarme más, me quedaré.

Destrozada, que se joda si no puedo tenerlo. Destrozada, que se joda si no puedo tenerlo

¿De verdad te llevaste toda mi ropa solo para dejarme aquí, desnuda y sola en un campo en mi antigua ciudad de siempre que, de alguna manera, ahora parece tan vacía? Dirán que estoy loca si menciono tu existencia. Por un momento, trascendí

Ahora estoy destrozada, llorando en el gimnasio (llorando en el gimnasio), Ttdo lo que digo suena como insolencia adolescente

Que se joda si no puedo tenerlo (que se joda si no puedo tenerlo), puedo acabar muriendo, no haría ninguna diferencia

Destrozada, despertando en medio de la sangre (despertando en medio de la sangre), mirando al cielo, vuelve y llévame contigo, que se joda, si no podemos quedarnos juntos, puedo no levantarme más, me quedaré

Destrozada (como si hubiera perdido mi gemelo), que se joda si no puedo tenerlo (destrozada), destrozada (saludando desde el barco), que se joda si no puedo tenerlo

Amaba tus decisiones hostiles, encuentros cada vez más cercanos, todas tus exposiciones indecentes, ¿cómo te atreves a decir que es—? Voy a construirte un fuerte en algún planeta donde todos puedan entender

¿Cómo te atreves a decir que es romántico dejarme aquí, segura y desamparada? Porque, que se joda, estaba enamorada, entonces, que se joda si no podemos quedarnos juntos (Ah), porque, que se joda, estaba enamorada

Ahora estoy destrozada, llorando en el gimnasio (llorando en el gimnasio), todo lo que digo suena como insolencia adolescente

Que se joda si no puedo tenerlo (si no puedo tenerlo), puedo acabar muriendo, no haría ninguna diferencia

Destrozada, despertando en medio de la sangre (despertando en medio de la sangre), mirando al cielo, vuelve y llévame contigo. Que se joda si no podemos quedarnos juntos puedo no levantarme más, me quedaré

Destrozada (como si hubiera perdido mi gemelo), que se joda si no puedo tenerlo (estoy destrozada), destrozada (saludando desde el barco), que se joda si no puedo tenerlo

Destrozada, que se joda si no puedo tenerlo. Destrozada (saludando desde el barco), que se joda si no puedo tenerlo

Esta es la letra en inglés de Down Bad de Taylor Swift

Did you really beam me upIn a cloud of sparkling dust, just to do experiments on

Tell me I was the chosen one, show me that this world is bigger than us, then send me back where I came from? For a moment, I knew cosmic love

Now I’m down bad, cryin’ at the gym, everything comes out teenage petulance, fuck it if I can’t have him

I might just die, it would make no difference, down bad, wakin’ up in blood, starin’ at the sky, come back and pick me up. Fuck it if I can’t have usI might just not get up, I might stay

Down bad, fuck it if I can’t have him, down bad fuck it if I can’t have him. Did you take all my old clothes just to leave me here, naked and alone in a field in my same old town that somehow seems so hollow now?

They’ll say I’m nuts if I talk aboutThe existence of you, for a moment, I was heavenstruck

Now I’m down bad, cryin’ at the gym (cryin’ at the gym), everything comes out teenage petulance

Fuck it if I can’t have him (fuck it if I can’t have him), I might just die, it would make no difference

Down bad, wakin’ up in blood (wakin’ up in blood) starin’ at the sky, come back and pick me up

Fuck it if I can’t have usI might just not get up, I might stay down bad (like I lost my twin)

Fuck it if I can’t have him (down bad), down bad (wavin’ at the ship) fuck it if I can’t have him

I loved your hostile take-overs encounters closer and closer all your indecent exposures, how dare you say that it’s? I’ll build you a fort on some planet where they can all understand it

How dare you think it’s romantic leaving me safe and stranded? ’Cause fuck it, I was in love, so fuck you if I can’t have us(Ah) ’Cause fuck it, I was in love

Now I’m down bad, cryin’ at the gym (cryin’ at the gym) everything comes out teenage petulance

Fuck it if I can’t have him (can’t have him), I might just die, it would make no difference, down bad, wakin’ up in blood (wakin’ up in blood) starin’ at the sky, come back and pick me up

Fuck it if I can’t have usI might just not get up, I might stay, down bad (like I lost my twin), fuck it if I can’t have him (I’m down bad), down bad (wavin’ at the ship) Fuck it if I can’t have him

Like I lost my twin, fuck it if I can’t have him, down bad (wavin’ at the ship)Fuck it if I can’t have him

Esta es la letra en español de But Daddy, I Love Him de Taylor Swift

Me olvido la manera como el Oeste fue conquistado, me olvido si eso ya fue divertido. Acabo de aprender que estas personas solo te elevan para atraparte

Sarahs y Hannahs en sus ropas de la iglesia, agarrando sus collares de perlas, suspirando: ¡Qué confusión! Acabo de entender que estas personas te intentan salvar porque te odian

Las expectativas son demasiado altas para que una chica simple las alcance, ellos cerraron la puerta a todo mi mundo, la única cosa que quería

Ahora, estoy corriendo con mi vestido desabrochado gritando: ¡Pero, papá, lo amo! Estoy embarazada de él. No, no lo estoy, pero deberías ver la cara que pusieron

Le estoy diciendo que se largue, no, no voy a recuperar el juicio. Sé que está loco, pero es él a quien quiero

Hija obediente, todos mis planes fueron trazados, flores atrapadas en mis trenzas. Crecer demasiado pronto a veces simplemente significa no crecer

Él era caos, era algarabía, en la habitación, sus ojos eran como un remedio. Pronto, los ciudadanos mayores se habían reunido en el ayuntamiento

Aléjate de ella, protestaban los saboteadores. Solo Dios sabe esas palabras que nunca escuchamos, solo había neumáticos chirriando y amor verdadero

Ahora, estoy corriendo con mi vestido desabrochado gritando: ¡Pero, papá, lo amo! Estoy embarazada de él. No, no lo estoy, pero deberías ver la cara que pusieron

Le estoy diciendo que se largue, no, no voy a recuperar el juicio. Sé que está loco, pero es él a quien quiero

Voy a decirlo: prefiero arruinar toda mi vida a escuchar un segundo más de esas tonterías. Te diré algo sobre mi nombre: es mío, y solo mío, y puedo mancharlo. No hago les caso a esas víboras vestidas de seguidores

Dios guardó para mí a los idiotas más prejuiciosos, aquellos que dicen que solo quieren lo mejor para mí, profiriendo, hipócritamente, monólogos que nunca veré

Pensando que eso puede cambiar la forma en que mi corazón late cuando él me toca y anular la química, y borrar el destino. No necesitan rezar por mí, yo y mi chico, y toda esta felicidad

Si todo lo que quieren para mí es el gris, entonces, es todo solo un ruido blanco, la elección es mía, hay un montón de gente en la ciudad a la que ofrezco mis sonrisas más falsas

Los escándalos hacen cosas extrañas al orgullo, pero acercan a los amantes, regresamos cuando el polvo se asentó, fuimos a mis padres y cambiaron de opinión

Y todas las madres estresadas todavía están reacias, pero que se joda, ya terminó. Ahora, estoy bailando en mi vestido al Sol e incluso mi papá lo ama. Soy su mujer y, Dios mío, deberías ver la cara que pusieron

Y resulta que el tiempo expande la perspectiva, ¿no es así? Y no, no están invitados a la boda, sé que es una locura, pero es él a quien amo

Voy a decirlo, no necesitan rezar por mí, yo y mi chico, y toda esta felicidad (Era caos, era algarabía), Si todo lo que quieren para mí es el gris entonces, es todo solo un ruido blanco, la elección es mía

Gritando: ¡Pero, papá, lo amo! Estoy embarazada de él. No, no lo estoy, pero deberías ver la cara que pusieron y, Dios mío, deberías ver la cara que pusieron. Era caos, era algarabía

Esta es la letra en inglés de But Daddy, I Love Him de Taylor Swift

I forget how the West was won, I forget if this was ever fun, I just learned these people only raise you to cage you

Sarahs and Hannahs in their Sunday best, clutching their pearls, sighing: What a mess. I just learned these people try and save you ‘cause they hate you

Too high a horse for a simple girl to rise above it, they slammed the door on my whole world the one thing I wanted

Now I’m running with my dress unbuttoned, screaming: But, daddy, I love him! I’m having his baby. No, I’m not, but you should see your faces.

I’m telling him to floor it through the fences. No, I’m not coming to my senses, I know he’s crazy, but he’s the one that I want

Dutiful daughter, all my plans were laid, tendrils tucked into a woven braid. Growing up precocious sometimes means not growing up at all

He was chaos, he was revelry, bedroom eyes like a remedy. Soon enough, the elders had convened down at the City Hall,

Stay away from her, the saboteurs protested too much, Lord knows the words we never heard, just screeching tires and true love

Now I’m running with my dress unbuttoned, screaming: But, daddy, I love him! I’m having his baby. No, I’m not, but you should see your faces

I’m telling him to floor it through the fences. No, I’m not coming to my senses, I know he’s crazy, but he’s the one I want

I’ll tell you something right now, I’d rather burn my whole life down than listen to one more second of all this bitching and moaning

I’ll tell you something about my good name, it’s mine alone to disgrace. I don’t cater to all these vipers dressed in empaths clothing

God saved the most judgmental creeps, who say they want what’s best for me, sanctimoniously performing soliloquies I’ll never see

Thinking it can change the beat of my heart when he touches me and counteract the chemistry and undo the destiny

You ain’t gotta pray for me, me and my wild boy, and all this wild joy if all you want is grey for me, then it’s just white noise, then it’s just my choice

There’s a lotta people in town that I bestow upon my fakest smiles, scandal does funny things to pride, but brings lovers closer

We came back when the heat died down, went to my parents and they came around all the wine moms are still holding out, but fuck ‘em, it’s over

Now I’m dancing in my dress in the Sun and even my daddy just loves him, I’m his lady and, oh, my God, you should see your faces

Time, doesn’t it give some perspective? And no, you can’t come to the wedding, I know it’s crazy, but he’s the one I love

I’ll tell you something right now, you ain’t gotta pray for me. Me and my wild boy, and all of this wild joy (It was chaos, it was revelry), if all you want is gray for me, then it’s just white noise, it’s my choice

Screamin’: But, daddy, I love him! I’m having his baby, no, I’m not but you should see your faces and, oh, my God, you should see your faces. It was chaos, it was revelry

Esta es la letra en español de Fresh Out the Slammer de Taylor Swift

Ahora, cariño estoy volviendo a casa corriendo para ti recién salida de la cárcel, sé a quién voy a llamar primero (Recién salida de la cárcel, ah)

Otro verano buscando refugio, hay estruendos de truenos, él no me comprende. Las cosas fueron mal en el invierno, cenas silenciosas y amargas

Las cosas fueron mal en el invierno, cenas silenciosas y amargas, tristeza y melancolía, peleas y túneles. Atrapada en el hechizo bajo el cual estaba por solo una hora de luz solar

Años de trabajo, cerraduras y techos en la sombra de sus sentimientos, pero todo estará bien, cumplí mi condena

Ahora, cariño estoy volviendo a casa corriendo para ti recién salida de la cárcel, sé a quién voy a llamar primero (Recién salida de la cárcel, ah)

Flashes de cámaras, fiestas de bienvenida, tomo los fósforos, saco las cenizas del alféizar de la ventana. Como dije en mis cartas, ahora que soy más sabia, nunca volveré a perder a mi amado

Mis amigos intentaron, pero no les hice caso, me vieron desaparecer de a poco por un atisbo de su sonrisa. Todas esas noches que me hicieron seguir adelante, te incluí en todos mis poemas, ahora, estamos en la línea de salida, he cumplido mi condena

Ahora, cariño estoy corriendo hacia la casa donde aún esperas, la luz del balcón está encendida (encendida) para aquel que dice que soy la chica de sus sueños americanos

Y no importa lo que yo haya hecho, no importaría de todos modos, de ninguna manera lo voy a meter la pata, ahora que sé lo que está en juego

En el parque donde solíamos sentarnos en columpios de niños, usando anillos imaginarios pero todo estará bien, cumplí mi condena

Esta es la letra en inglés de Fresh Out the Slammer de Taylor Swift

Now, pretty baby I’m running back home to you, fresh out the slammer, I know who my first call will be to (Fresh out the slammer, oh)

Another summer taking cover, rolling thunder, he don’t understand me. Splintered back in winter, silent dinners, bitter, he was with her in dreams, gray and blue, and fights and tunnels

Handcuffed to the spell I was under for just one hour of sunshine, years of labor, locks and ceilings in the shade of how he was feeling but it’s gonna be alright, I did my time

Now, pretty baby I’m running back home to you, fresh out the slammer, I know who my first call will be to (Fresh out the slammer, oh)

Camera flashes, welcome bashes, get the matches, toss the ashes off the ledge as I said in my letters, now that I know better, I will never lose my baby again

My friends tried, but I wouldn’t hear it, watched me daily disappearing for just one glimpse of his smile all those nights you kept me goin’, swirled you into all of my poems, now we’re at the starting line, I did my time

Now, pretty baby I’m runnin’ to the house where you still wait up and that porch light gleams (gleams) to the one who says I’m the girl of his American dreams

And no matter what I’ve done, it wouldn’t matter anyway, and no matter what I’ve done, it at the park where we used to sit on children’s swingswouldn’t matter anyway

Wearing imaginary rings but it’s gonna be alright, I did my time

Esta es la letra en español de Guilty As Sin? de Taylor Swift

Ahogándome en The Blue Nile, él me envió Downtown Lights, Hacía tiempo que no escuchaba no se puede medir mi aburrimiento

Hubo un tiempo en que esta jaula incluso era cómoda ¿tengo permiso para llorar?

Sueño con romper cerraduras, arrojar mi vida a los lobos, o a las piedras en el océano chocándome contra él esta noche, él es una paradoja

Estoy teniendo visiones, ¿soy mala por eso? ¿O loca? ¿O sabia? ¿Y si escribió la palabra mía en mi muslo solo en mi cabeza?

Un desliz y caigo de nuevo al laberinto de setos, ah, qué hermosa manera de morir, recuerdo cosas que nunca hicimos

Besos descuidados, cómo anhelo nuestro encuentro sin nunca haber tocado su piel, ¿cómo puedo ser culpable como el pecado?

Mantengo estos deseos encerrados en una carpeta dentro de una caja fuerte, alguien me dijo: No hay eso de pensamientos malos, solo importan tus acciones

Estas fantasías fatales están dejando mi respiración entrecortada, me están tomando todo, hemos estado juntos en mi cabeza, si es falso, entonces, ¿por qué se siente como un juramento al cual ambos nos sometimos?

¿Y si escribió la palabra mía en mi muslo solo en mi cabeza? Un desliz y caigo de nuevo al laberinto de setos, ah, qué hermosa manera de morir

Mis sábanas están en llamas, grité su nombre la sensación me domina como olas chocando sobre mi tumba sin nunca haber tocado su piel, ¿cómo puedo ser culpable como el pecado?

¿Y si quito la piedra del camino? Todavía me crucificarán

¿Y si la forma en que me abrazas es lo sagrado? Si un sufrimiento eterno es lo que quieren de mí, no saben cómo te has apoderado de mis pensamientos, elijo a ti y a mí, religiosamente

¿Y si escribió la palabra mía en mi muslo solo en mi cabeza? Un desliz y caigo de nuevo al laberinto de setos, ah, qué hermosa manera de morir, sigo recordando cosas que nunca hicimos

Besos descuidados, cuánto anhelo nuestra cita, sin nunca haber tocado su piel, ¿cómo puedo ser culpable como el pecado?

Él me envió Downtown Lights, hacía tiempo que no escuchaba, ¿tengo permiso para llorar?

Esta es la letra en inglés de Guilty As Sin? de Taylor Swift

Drowning in the Blue Nile, he sent me Downtown Lights, I hadn’t heard it in a while my boredom’s bone deep, this cage was once just fine, Am I allowed to cry?

I dream of cracking locks throwing my life to the wolves, or the ocean rocks crashing into him tonight, he’s a paradox I’m seeing visions, am I bad? Or mad? Or wise?

What if he’s written mine on my upper thigh only in my mind? One slip, I’m falling back into the hedge maze, oh, what a way to die, I keep recalling things we never did

Messy top lip kiss, how I long for our tryst without ever touching his skin, how can I be guilty as sin?

I keep these longings locked in lowercase inside a vault, someone told me: There’s no such thing as bad thoughts, only your actions talk

These fatal fantasies giving way to labored breath, taking all of me, we’ve already done it in my head, if it’s make believe, why does it feel like a vow we’ll both uphold somehow?

What if he’s written mine on my upper thigh only in my mind? One slip, I’m falling back into the hedge maze, oh, what a way to die, my bedsheets are ablaze, I screamed his name

Building up like waves crashing over my grave without ever touching his skin, How can I be guilty as sin?

What if I roll the stone away? They’re gonna crucify me anyway, What if the way you hold me is actually what’s holy? If long suffering propriety is what they want from me

They don’t know how you’ve haunted me so stunningly, I choose you and me, religiously

What if he’s written mine on my upper thigh only in my mind? One slip, I’m falling back into the hedge maze, oh, what a way to die, I keep recalling things we never did

Messy top lip kiss, how I long for our tryst, without ever touching his skin how can I be guilty as sin?

He sent me Downtown Lights, I hadn’t heard it in a while, Am I allowed to cry?

Esta es la letra en español de I Can Fix Him (No Really, I Can) de Taylor Swift

La nube de humo sale de su boca como un tren de carga a través de un pequeño pueblo, los chistes que contaba al otro lado de la barra eran repugnantes y demasiado ruidosos

Sacuden la cabeza diciendo “Dios, ayúdalo” cuando les digo que él es mi hombre, pero tu buen señor no necesita mover un dedo, puedo arreglarlo, no, de verdad, puedo y solo yo puedo

La dopamina corre por su cerebro en una carretera de seis carriles en Texas, sus manos con tantos callos de su pistola, trazan suavemente corazones en mi cara y pude verlo desde una milla de distancia

Un caso perfecto para mi conjunto de habilidades determinadas, tenía un halo del más alto grado, él simplemente no me había conocido todavía

Sacuden la cabeza diciendo: “Dios, ayúdala” cuando les digo que él es mi hombre, pero tu buen señor no necesita mover un dedo, puedo arreglarlo, no, de verdad, puedo y solo yo puedo

Buen chico, eso es correctoAcercateTe mostraré el cielo si eres un ángel, todo mío, créeme, puedo manejarme como un hombre peligroso, no realmente, puedo

Sacudieron la cabeza diciendo “Dios, ayúdalo” cuando les dije que él es mi hombre (les dije que él es mi hombre)

Pero tu buen señor no necesitó mover un dedo, puedo arreglarlo, no, de verdad, puedo (No, de verdad, puedo). Vaya, tal vez no pueda

Esta es la letra en inglés de I Can Fix Him (No Really, I Can) de Taylor Swift

The smoke cloud billows out his mouth like a freight train through a small townThe jokes that he told across the bar were revolting and far too loud

They shake their heads saying: God, help her, when I tell ‘em he’s my manBut your good Lord doesn’t need to lift a fingerI can fix him, no, really, I canAnd only I can

The dopamine races through his brain on a six-lane Texas highwayHis hands, so calloused from his pistol, softly traces hearts on my faceAnd I could see it from a mile awayA perfect case for my certain skill setHe had a halo of the highest gradеHe just hadn’t met me yеt

They shake their heads saying: God, help her, when I tell ‘em he’s my manBut your good Lord doesn’t need to lift a fingerI can fix him, no, really, I canAnd only I can

Good boy, that’s right, come closeI’ll show you heaven if you’ll be an angel, all mineTrust me, I can handle me a dangerous manNo, really, I can

They shook their heads saying: God, help her, when I told ‘em he’s my man (I told ‘em he’s my man)But your good Lord doesn’t need to lift a fingerI can fix him, no, really, I can (no, really, I can)Oh, maybe I can’t

Esta es la letra en español de imgonnagetyouback de Taylor Swift

Falda corta lila, la que me queda como la piel, investigó y sabía el precio que entraba y te diré una cosa, cariño puedo decir cuando alguien todavía me quiere, confiesa

Parado en el bar como si algo fuera gracioso, burbujeante, una vez que te arregles la cara, voy a entrar (sí)

Si voy a ser tu esposa, o voy a destrozar tu bicicleta, aún no lo he decidido pero voy a recuperarte

Si voy a maldecirte o llevarte de regreso a mi casa, aún no lo he decidido pero voy a recuperarte

E-escucho los susurros en tus ojos, oh, te hace querer pensar dos veces descubrirás que nunca fuiste mío (Eres mío)

Pequeña charla, gran caminata, actúa como si no me importara lo que hiciste, soy un Aston Martin que condujiste directo a la zanja

Luego corrió y se escondió y te diré una cosa, cariño puedo tomar la ventaja y tocar tu cuerpo, cambia el guión y te deja como una fiesta tonta en casa o tal vez simplemente te ame hasta el final (ah-ah-ah)

Si voy a ser tu esposa, o voy a destrozar tu bicicleta, aún no lo he decidido pero voy a recuperarte

Si voy a engañar o llevarte al armario, aún no lo he decidido pero voy a recuperarte

E-escucho los susurros en tus ojos, oh, te hace querer pensar dos veces descubrirás que nunca fuiste mío (Eres mío)

Puedo sentirlo venir, cariño, en la forma en que te mueves, presiona el botón de reinicio, nos estamos convirtiendo en algo nuevo.

Di que tienes a alguien más, di: Yo también tengo a alguien, aunque esté esposado, me voy de aquí contigo.

Lo pasado quedará pasado, las eras se desvanecen en gris (se desvanecen en gris), reconstruye todas las piezas, pero aún quiero jugar el juego (oh)

Les dije a mis amigos que te odio, pero te amo de todos modos, Elige tu veneno, nene, soy veneno de cualquier manera (ja)

Si voy a ser tu esposa, o voy a destrozar tu bicicleta, aún no lo he decidido pero voy a recuperarte

Si voy a maldecirte o llevarte de regreso a mi casa, aún no lo he decidido pero voy a recuperarte

E-escucho los susurros en tus ojos, oh, te hace querer pensar dos veces descubrirás que nunca fuiste mío, voy a recuperarte

Esta es la letra en inglés de imgonnagetyouback de Taylor Swift

Lilac short skirt, the one that fits me like skinDid your research, you knew the price going in and I’ll tell you one thing, honey I can tell when somebody still wants me, come clean standing at the bar like something’s funny, bubbly once you fix your face, I’m going in (yeah)

Whether I’m gonna be your wife, or gonna smash up your bike, I haven’t decided yet but I’m gonna get you back

Whether I’m gonna curse you out, or take you back to my house, I haven’t decidеd yet but I’m gonna get you back

I-I hear thе whispers in your eyes Oh, make you wanna think twice you’ll find that you were never not mine(You’re mine)

Small talk, big walk, act like I don’t care what you didI, ’m an Aston Martin that you steered straight into the ditch

Then ran and hid and I’ll tell you one thing, honey I can take the upper hand and touch your body flip the script and leave you like a dumb house party or I might just love you till the end (ah-ah-ah)

Whether I’m gonna be your wife, or gonna smash up your bike, I haven’t decided yet but I’m gonna get you back

Whether I’m gonna flip you off, or pull you into the closet, I haven’t decided yet but I’m gonna get you back

I-I hear thе whispers in your eyes Oh, make you wanna think twice you’ll find that you were never not mine(You’re mine)

I can feel it coming, honey, in the way you move push the reset button, we’re becoming something new

Say you got somebody else, say: I got someone too, Even if it’s handcuffed, I’m leaving here with you

Bygones will be bygone, eras fading into grey (fadeng into grey)Rebuild all the pieces, but still wanna play the game (oh)

Told my friends I hate you, but I love you just the same pick your poison, babe, I’m poison either way (ha)

Whether I’m gonna be your wife, or gonna smash up your bike, I haven’t decided yet but I’m gonna get you back

Whether I’m gonna flip you off, or pull you into the closet, I haven’t decided yet but I’m gonna get you back

I-I hear thе whispers in your eyes Oh, make you wanna think twice you’ll find that you were never not mine. I’m gonna get you back

Esta es la letra en español de Peter de Taylor Swift

Perdóname, Peter, mi líder valiente perdido en armarios como cedro preservado desde que éramos solo niños

¿Fue algo que hice? La diosa del tiempo una vez nos encontró cautivadores, dijo que estaba intentando, Peter, ¿estaba mintiendo? Mis costillas tienen la sensación de que sí

Y no quería bajar, pensé que era solo un adiós por ahora, dijiste que ibas a crecer, luego ibas a venir a buscarme

Dijiste que ibas a crecer, luego ibas a venir a buscarme. Dijiste que ibas a crecer, luego ibas a venir a buscarme

Palabras de boca de niños, promesas profundas como océanos pero nunca para cumplir, Oh, nunca para cumplir

¿Todavía eres un lector de mentes? ¿Un ladrón natural de escenas? He escuchado grandes cosas, Peter pero la vida siempre fue más fácil para ti que para mí

Y a veces me afecta cuando cruzamos tu chorro de aire, ambos hicimos lo mejor que pudimos bajo la misma Luna en diferentes galaxias

Y no quería quedarme, dijimos que era solo un adiós por ahora pensé que era solo un adiós por ahora, dijiste que ibas a crecer, luego ibas a venir a buscarme

Dijiste que ibas a crecer, luego ibas a venir a buscarme. Dijiste que ibas a crecer, luego ibas a venir a buscarme

Palabras de boca de niños, promesas profundas como océanos pero nunca para cumplir, Oh, nunca para cumplir, nunca para cumplir

Y no confesaré que esperé pero dejé arder la lámpara mientras los hombres se disfrazaban

Esperaba que regresaras con los pies en la tierra, dime todo lo que aprendiste porque el amor nunca se pierde cuando se gana perspectiva

Y dijiste que vendrías a buscarme, pero tenías veinticinco años y la vida útil de esas fantasías ha expirado perdido en el capítulo de los Niños Perdidos de tu vida

Perdóname, Peter, por favor, sé que lo intenté perdóname, Peter, por favor, sé que lo intenté cuando eras mío, pero la mujer que se sienta junto a la ventana ha apagado la luz

Dijiste que ibas a crecer, luego ibas a venir a buscarme. Dijiste que ibas a crecer, luego ibas a venir a buscarme

Palabras de boca de niños, promesas profundas como océanos pero nunca para cumplir, Oh, nunca para cumplir, nunca para cumplir

Esta es la letra en inglés de Peter de Taylor Swift

Forgive me, Peter my lost fearless leader in closets like cedar preserved from when we were just kids

Is it something I did? The goddess of timing once found us beguiling, she said she was trying Peter, was she lying? My ribs get the feeling she did

And I didn’t wanna come downI thought it was just goodbye for now, you said you were gonna grow up then you were gonna come find me

Said you were gonna grow up thеn you were gonna come find mе, said you were gonna grow up then you were gonna come find me

Words from the mouths of babes, promises oceans deep but never to keep, Oh, never to keep

Are you still a mind reader? A natural scene stealer? I’ve heard great things, Peter but life was always easier on you than it was on me

And sometimes it gets me when crossing your jet stream, we both did the best we could do underneath the same Moon in different galaxies

And I didn’t wanna hang around we said it was just goodbye for now

You said you were gonna grow up then you were gonna come find me, said you were gonna grow up

Then you were gonna come find me, said you were gonna grow up, then you were gonna come find me

Words from the mouths of babesPromises oceans deepBut never to keep, never to keep

And I won’t confess that I waited but I let the lamp burn as the men masqueraded, I hoped you’d return

With your feet on the ground, tell me all that you’d learned ’Cause love’s never lost when perspective is earned

And you said you’d come and get me, but you were twenty-five and the shelf life of those fantasies has expired

Lost to the Lost Boys chapter of your life, forgive me, Peter, please know that I tried to hold on (hold on) to the days (to the days) when you were mine but the woman who sits by the window, has turned out the light

You said you were gonna grow up, then you were gonna come find me, said you were gonna grow up

You said you were gonna grow up, then you were gonna come find me, said you were gonna grow up

You said you were gonna grow up, then you were gonna come find me, said you were gonna grow up

ou said you were gonna grow up, then you were gonna come find me, said you were gonna grow up

Words from the mouths of babes, promises oceans deep but never to keep

No solo Taylor Swift, recuerdan que Halsey fue la primera en hablar del pene de Matty Healy

Desde el 17 de abril de 2024, cuando se filtró el nuevo disco de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, se reveló que habría varias canciones dedicadas a Matty Healy.

Y ahora que The Tortured Poets Department ha salido de manera oficial, los fans están reaccionando a las supuestas canciones dedicadas de Taylor Swift a Matty Healy.

Algunos han relacionado varias cosas que confirmarían las canciones de Taylor Swift dedicadas a Matty Healy en The Tortured Poets Department.

Otros más aseguran que no son para Matty Healy y el disco estaría dedicado completamente a Joe Alwyn.

Y unos cuantos más aseguran que The Tortured Poets Department estaría dedicado a ambos; pero las canciones para Matty Healy serían para defenderlo por el acoso que recibió cuando salían y sobre su pene, según fans.

Incluso hay quienes aseguran que entienden a Taylor Swift al escribir sobre Matty Heally y su pene en The Tortured Poets Department, después de haber estado en una relación “aburrida” de 6 años.

De igual manera hay fans que recuerdan que Taylor Swift no fue la primera en escribir sobre el pene de Matty Healy y sus encuentros íntimos, pues Halsey -29 años de edad- fue la primera.

Ashley Nicolette Frangipane mejor conocida como Halsey es una cantante, actriz, activista, compositora y directora de videos originaria de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Incluso el disco de Halsey ‘Badlands’ del 2015, fue dedicado a Matty Healy cuando ambos salían; e incluso en ese tiempo ella le escribió un poema hablado también de su pene.