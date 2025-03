Shakira suspende otro de sus conciertos de su gira ‘Las Mujeres ya no Lloran’; esta vez en Chile por problemas de seguridad.

A través de un comunicado publicado en sus historias de Instagram, Shakira de 48 años de edad anunció la cancelación de otro de sus conciertos.

De acuerdo al comunicado de Shakira, ella explica que esta cancelación de su concierto en Chile, se debe a problemas de seguridad en el escenario.

Todo parece indicar que la gira más ambiciosa de la carrera de Shakira, ‘Las Mujeres ya no Lloran’, se está viendo afectada por varias cancelaciones en sus fechas.

Desde motivos de salud hasta falta de organización, algunos de los conciertos de Shakira se han visto afectados al ser cancelados en diferentes países de Latinoamérica.

En esta ocasión le tocó a Chile, pues Shakira anunció la cancelación de su concierto de este 2 de marzo en el Estadio Nacional del país.

Pero ¿cuál fue el motivo de la cancelación del concierto de Shakira en Chile? Tal y como reveló la colombiana en su comunicado, se debe a motivos de seguridad.

Pues aparentemente hay fallas en el piso en donde se debía montar el escenario para que Shakira diera su concierto programado este 2 de marzo en Chile.

También la productora del evento, Fénix, publicó un comunicado en donde reveló que se han encontrado inconvenientes técnicos ajenos al artista al momento de montar el escenario.

Pues el suelo en el que debería ir el escenario, está desnivelado, por lo que el concierto de Shakira será reprogramado.

“A mis fans: ustedes, que me han acompañado por más de treinta años, conocen más que nadie mi ética profesional y cuanto me esfuerzo por entregarles siempre lo mejor. Durante un año he trabajado incansablemente, noche y día en los más mínimos detalles para lograr una experiencia inolvidable para mis fans, como la que se merecen y cómo hemos podido disfrutar juntos durante los conciertos que he venido realizando”

Shakira