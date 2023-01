Shakira llegó para quedarse con su tiradera junto a BZRP a Piqué, pues ya hasta crearon trend de baile y la propia colombiana se puso a recrearlo.

Aunque ya pasó una semana, Shakira, de 45 años de edad, sigue siendo un hit con su ‘Music sessions 53′ que grabó junto a Bizarrap (BZRP) donde le tiró a su ex Piqué.

Y es que Shakira no solo creó una buena canción, sino que esta composición se ha vuelto un himno de mujeres que ya hasta tiene su propia baile en TikTok.

Tiene seis días que ‘Voonnie’, una usuaria de TikTok, creó el trend de baile de Shakira con la tiradera que armó junto a BZRP contra Piqué, de 35 años de edad.

Y es que en trend ha llamado la atención no solo por los pasos, sino que toma uno de los versos más ‘llegadores’ de la composición de Shakira.

“Esto es para que te mortifique, mastique trague, trague mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llore y me supliques.

Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-piqué”.

Letra de Shakira ft BZRP.