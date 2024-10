¿Luis Miguel está en problemas? Sanjuana Reyna le pide dinero al cantante porque asegura que es ‘dueña’ del nombre de La Bikina.

La Bikina es una popular canción mexicana, compuesta por Rubén Fuentes y la versión más popular es la que interpreta Luis Miguel, de 54 años de edad.

La interpretación de Luis Miguel de La Bikina fue estrenada en el 2000 y 24 años después, Sanjuana Reyna asegura ser la dueña del nombre y exige un pago al cantante.

La Bikina se volvió popular por la versión que canta Luis Miguel, pero Sanjuana Reyna -de 82 años de edad- asegura ser la dueña del nombre porque ella lo creó.

Sanjuana Reyna es madre del luchador Shock y una conocida cantante de palenques que tuvo auge en los años 70′s.

Tras su retiro de la farándula, Sanjuana Reyna comenzó a tener problemas económicos y ahora pide ayuda Luis Miguel.

En entrevista con Ventaneando, la veterana cantante asegura que ella creó el nombre de La Bikina.

Sanjuana Reyna dice que cuenta con el registro del nombre, por lo que Luis Miguel debería apoyarla económicamente por el uso de este tema.

La Bikina fue escrita y compuesta por Rubén Fuentes y Jesús Rodríguez, pero Sanjuana Reyna insiste en que tiene derecho a la melodía.

“Si Luis Miguel quiere ayudarme, pues se lo agradecería mucho, porque es como quitarle una semillita. Si él me ayuda pues que dios lo bendiga, si no también (...) pero que diga, con La Bikina estoy ganando dinero, que me cuesta darle a esta viejita”

Sanjuana Reyna