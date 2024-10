Sanjuana Reyna, mamá del Shocker, asegura ser dueña del nombre La Bikina, canción de Luis Miguel.

Sanjuana Reyna hizo un llamado a Luis Miguel para que le pague parte de las regalías, ya que asegura ser propietaria del nombre.

La Bikina es una de las canciones más significativas en el repertorio de Luis Miguel, tema que fue creado por Jesús Rodriguez y Rubén Fuentes.

Sanjuana Reyna, mamá del luchador Shocker, alzó la voz en contra de Luis Miguel por el nombre de La Bikina.

Se conoce que Sanjuana Reyna es originaria de Cadereyta, Nuevo León, y que desde muy joven empezó a trabajar como bailarina en Ciudad Juárez.

La mujer decidió mudarse a México para probar suerte en el teatro y llegó al Teatro Blanquita.

Sanjuana Reyna se autonombró “Bikina Miss Twist” cuando comenzó a dar shows en los centros nocturnos, eligió el nombre del cómic “Titina y Pikina”.

Tras su paso por el Teatro Blanquita, Sanjuana Reyna hizo una carrera como vedette y cambió su nombre artístico a Lilian Marcel.

Después se volvió cantante de ranchero y en los años 70′s se hizo llamar Sanjuana la Reina de los Palenques.

Según la madre de Shocker, gracias a ella fue que nació la famosa canción La Bikina, ya que el compositor se inspiró en esta mujer para crear la letra.

Sanjuana Reyna, quien asegura ser dueña del nombre La Bikina, canción de Luis Miguel, tiene 82 años de edad.

La vida amorosa de Sanjuana Reyna se desconoce.

Al no conocer la fecha de nacimiento de Sanjuana Reyna, no se puede definir su signo zodiacal.

Sanjuana Reyna es madre de José Jairzinho Soria Reyna, mejor conocido como Shocker.

La mujer se ha mantenido al lado de su hijo incluso pese a la adversidad.

El pasado 2023, Sanjuana Reyna dio a conocer que estaba buscando apoyo económico para poder impulsar la rehabilitación del luchador.

Se desconoce el grado de estudios de Sanjuana Reyna, mamá del Shocker.

Según información de medios, Sanjuana Reyna formó parte de la farándula en la década de los 60 a 70, como actriz y vedette.

Sanjuana Reyna está pidiendo una compensación económica a Luis Miguel por interpretar en sus conciertos la canción de La Bikina.

La Bikina es una de las canciones más queridas por el público mexicano, compuesta por Rubén Fuentes.

Esta melodía ha sido interpretada por grandes artistas como Marco Antonio Muñiz, Lucha Villa, Julio Iglesias y Luis Miguel.

Sin embargo, Sanjuana Reyna aseguró ante las cámaras del programa Ventaneando que es la dueña del nombre La Bikina.

Explicó que, aunque los compositores son Jesús Rodríguez y Rubén Fuentes, el nombre de La Bikina nació de su propia inspiración.

Sanjuana Reyna, madre del luchador Shocker, ha lanzado un pedido de ayuda a Luis Miguel, pues atraviesa una complicada situación económica.

“Si Luis Miguel quiere ayudarme, pues se lo agradecería mucho, porque es como quitarle una semillita. Si él me ayuda pues que dios lo bendiga, si no también (...) pero que diga, con La Bikina estoy ganando dinero, que me cuesta darle a esta viejita”

Sanjuana Reyna