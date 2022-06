Los rumores de que Shakira y Piqué se van a separar luego de que él cometió una infidelidad a la colombiana, son cada vez más fuertes.

Sumado a que Piqué lleva varias semanas viviendo solo y de fiesta en fiesta en Barcelona, Shakira lanzó junto a Raw Alejandro la canción Te Felicito.

Aún con canciones y tras el proceso que debe estar viviendo -de ser real-, fans de Shakira se imaginan la emoción de Henry Cavill.

Ante la ola de rumores que se vive ahora, se cree que Te Felicito revela la infidelidad que Shakira habría vivido de Piqué. Pero ¿es verdad?

Shakira en Festival de Cannes 2022 (@shakira / Instagram)

Esto dice Te Felicito, canción de Shakira y Raw Alejandro que supuestamente habla con despecho de la infidelidad de Piqué tras 12 años juntos.

Te Felicito de Shakira ¿revela que Piqué sí le fue infiel? Esto dice la letra

El pasado 21 de abril, Shakira estrenó junto a Raw Alejandro la canción Te Felicito, misma en la que había compartido que sus hijos intervinieron con ideas para el video.

Sin embargo, la letra no habría cobrado sentido hasta que se dio a conocer que Piqué le habría sido infiel a Shakira con una joven de 20 años.

Y es que en la lista de autores de Te Felicito, Shakira sí metió mano a la canción, por lo que se cree sería dedicada a lo que vivió con Piqué.

Qué tal te parece el verso: “Y ahora resulta que lo sientes, suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”.

Esto es lo que dice la letra que hace alusión a que Piqué sí le fue infiel a la barranquillera.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”. Te Felicito canción de Shakira y Raw Alejandro.

Y eso no es todo, repárate para el coro.

“Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show Te felicito, qué bien actúas”. Te Felicito canción de Shakira y Raw Alejandro.

“Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti” Te Felicito canción de Shakira y Raw Alejandro.

Un verso más que alude a infidelidad y a lo que Piqué pudo haber actuado con Shakira por 12 años juntos:

“No me cuentes más historias, no quiero saber. Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien”. Te Felicito canción de Shakira y Raw Alejandro.

Aunque Raw Alejandro colabora en la canción con Shakira, de forma independiente solo tiene un verso, mientras que ella lo acompaña o canta sola el resto de la canción.

Este es el verso de Raw Alejandro que evidentemente habla de infidelidad:

“Hablándote claro, no te necesito, perdiste a alguien auténtico, algo me decía por qué no fluíamos. Te va a picar cuando recuerdes cómo nos comíamos, como antes, tú de espalda apoyándote del volante. Quemando el tranquilizante. No te bloqueé de las rede’ pa’ que vea’ la otra en la Mercede”. Te Felicito canción de Shakira y Raw Alejandro.

Shakira transformó su dolor en arte y surgió Te Felicito, dicen sus fans

Los rumores de separación entre Shakira y Piqué se reforzaron con lo que la cantante confiesa en la letra de Te Felicito, su más reciente canción.

Que la cantante y bailarina haya dedicado una canción a Piqué no es de sorprenderse, pues se dice que también hizo una a Osvaldo Ríos, con quien tuvo un romance.

Sumado a ello, los fans de la colombiana aseguran que Día de Enero fue escrita a Antonio de la Rúa, con quien mantuvo un romance por años, para luego conocer a Piqué.

Ahora que se cree que Piqué le fue infiel a Shakira, la letra de Te Felicito lo confirmaría e incluso sus fans ya dicen que fue la auténtica forma en que ella decide expresarse.

“Ahora lo entendemos todo. Un aplauso para esta reina. Se levanta y reinventa sola a pesar del dolor”. “Te admiro Shakira... porque tu alegria y dolor lo transformas en arte y musica para nosotros (sic)”. Usuarios de YouTube.

Cabe destacar que Shakira dijo que en el video intervinieron sus hijos con ideas, lo que podría dar señal de que están afectados por la separación y los incluyó como forma de distracción.