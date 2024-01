Raymix -de 32 años de edad- no puede ver ni en pintura a Los Ángeles Azules por esta ‘grosería’ que le hicieron.

En varias ocasiones, Raymix ha manifestado que Los Ángeles Azules lo trataron mal, pero ahora contó la razón por la que no le agradan.

Durante una entrevista con Sale el Sol en 2022, Raymix recordó que cuando se iba a reunir con el grupo en su estudio, tardaron hora y media en atenderlo.

La reunión entre Raymix y Los Ángeles Azules fue para grabar un tema.

Pero, a pesar de que Raxmix ya había preparado la canción para Los Ángeles Azules, ellos terminaron por rechazar su trabajo.

Raymix ha manifestado que le molestó que el grupo no fuera honesto con él y le dijeran que la canción no se iba a lanzar.

El cantante fue padrino de las 200 representaciones de la obra ‘Lagunilla mi barrio’ y ahí reveló cómo fue su experiencia con Los Ángeles Azules.

“Sí se grabó la canción y de un momento a otro me dijeron que ya no la iban a grabar. Traté de calmar y arreglar la situación, pero no se pudo”

Le mencionaron al cantante que Los Ángeles Azules no se sentían cómodos con su canción y por eso no la iban a grabar.

A Raymix le hubiera gustado que Los Ángeles Azules hubieran sido sinceros y que le explicaran las razones de su decisión, pero eso no ocurrió.

“Todos los artistas pueden no hacer una canción (...) si me pasa a mí, lo que yo he hecho es ser sincero y explicar las razones. Y si no se puede resolver, pues no se hace, pero así el silencio y no dar la cara como que me sentí un poco mal”

Raymix