Aunque Raymix está cerrando el año con mucho trabajo, el músico sigue tocando puertas para que su música llegue a todos lados y en todas formas.

Por ello ha puesto sus ojos en artistas que luchan por alcanzar la fama y en reconocidos cantantes como Christian Nodal, de 23 años de edad, a quien dice ya buscó, pero hasta el momento no le responde las llamadas.

“Todo se puede conmigo, pero su productor, Edgar Barrera, le eh escrito mucho y no me contesta, no tienen interés”, dijo Raymix, de 31 años de edad, al periodista Edén Dorantes a su salida de Televisa.

Esto luego de que el periodista le preguntara si estaría dispuesto a escribir una canción que refleje el amor entre Christian Nodal y la rapera Cazzu, de 29 años de edad.

Christian Nodal y Cazzu en los Latin Grammy 2022. (Steve Marcus / Reuters)

Raymix asegura que la industria musical existe mucha hipocresía

Por otro lado, Edmundo Gómez Moreno mejor conocido como Raymix, dice estar consciente que en la industria musical hay de todo pues se ha topado con gente doble cara.

Sin embargo, admite que sí siente feo cuando lo rechazan ya que un músico necesita de cierto apoyo aunque también es verdad que las bajas le dan energía para salir adelante y ver que lo hizo él y no lo hicieron los medios.

Y sin más, advierte que en la industria hay gente con bandera de buena onda y no son así: “son muy mierdas, con toda sinceridad lo digo”, subraya.

Raymix (Raymix/Instagram)

Raymix cierra el 2022 con mucho trabajo

Actualmente, Raymix está celebrando el éxito de su canción “El final de nuestra historia” en colaboración con Grupo Quinta.

Así como está feliz porque lo llamaron para realizar una canción que musicalizará algunas escenas de la telenovela Mi Camino es Amarte, la cual se titula “Los caminos del amor”.

Y aunque actualmente está soltera ya que su última relación no funcionó por incompatibilidad de personalidades, festeja que tenga tantos proyectos que lo mantienen muy ocupado.

No obstante, no quita el dedo del renglón y admite que un popular periodista se ha fijado en él, pero lo detiene su profesión debido a que puede ser un terreno peligroso.