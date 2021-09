Radiohead anuncia nuevo álbum ‘Kid A Mnesia’

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la banda británica Radiohead anunció su nuevo sencillo y próximo álbum.

De acuerdo con el comunicado de Radiohead , el nuevo álbum titulado ‘Kid A Mnesia’ es un recopilatorio musical con sencillos inéditos y de anteriores grabaciones.

Radiohead: ‘Kid A Mnesia’

Después de 5 años sin estrenos musicales, Radiohead regresó con un nuevo álbum conmemorativo ‘Kid A Mnesia’.

“Les presentamos humildemente KID A MNESIA.” Radiohead

El álbum, explicó la banda alternativa Radiohead, conmemora el 20 aniversario de dos de sus discos más importantes:

Kid A, del año 2000

Amnesiac, del año 2001

“Es la mayoría de edad para Kid A & Amnesiac y se une a un nuevo álbum, Kid Amnesiae, un palacio de la memoria de sesiones medio recordadas, medio olvidadas y material inédito.” Radiohead

Esta edición de aniversario s aldrá a la venta el día 5 de noviembre de este 2021, y contendrá los tres discos, los conmemorados y el nuevo álbum .

“Los tres salen juntos el 5 de noviembre.” Radiohead

Radiohead (Captura de pantalla / Twitter @Radiohead)

Asimismo, en la edición de aniversario se incluirá un libro de arte de Stanley Donwood, diseñador de las portadas de la banda desde 1994.

El álbum de Radiohead también se vendará en ediciones limitadas: casetes (5 mil copias) y discos de vinil, y estará disponible en su versión digital.

Radiohead publica primer sencillo de Kid A Mnesia

Junto con el anuncio del álbum, Kid A Mnesia, Radiohead publicó el primer sencillo de este ‘If You Say the World’.

La canción de Radiohead está disponible en la cuenta de YouTube de la banda aún sin video oficial, esto desde el 7 de septiembre; actualmente cuenta con casi de 300 mil reproducciones.

En redes sociales los fanáticos de Radiohead se mostraron realmente entusiasmados con el lanzamiento de la banda mencionando que mantiene su sonido inicial.