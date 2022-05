El creador de contenido mexicano Kunno, compartió a través de sus redes sociales, la música de Valeria Canavati, quien asegura, es la “Bad Bunny mujer”.

Fue a través de su cuenta oficial en TikTok donde Kunno apareció cantando un tema titulado ‘Sad perreo’ y al pie de la publicación, expuso “Si Bad Bunny fuera mujer”.

En la descripción también añadió: “Neta amo esta canción”.

La canción pertenece a Valeria Canavati, una cantautora regia, que, aunque comenzó componiendo pop urbano, este año viajó a Colombia para lanzar un disco con reguetón mucho más “oscuro”.

Su estilo fue comparado con el de Bad Bunny, no solo por su ritmo, también por sus letras y el tipo de voz.

Aunque en toda su carrera ha gravado 2 EP, en esta nueva faceta Valeria Canavati ya publicó 4 sencillos:

Sin duda está dado mucho de qué hablar, tan es así, que su música llegó hasta los oídos de Kunno, y los internautas no han dejado de compararla con Bad Bunny.

Entre los comentarios de su TikTok, algunos usuarios no tardaron en elogiar la voz de la intérprete de 24 años.

“Tiene la voz súper gruesa, me gusta”, “Es que la neta sí se escucha como Bad Bunny pero en mujer”, “Me encanta, lista para perrear”, fueron solo algunos de los comentarios.

Valeria Canavati comenzó a componer desde los 17 años, aunque casi siempre lo hacía en inglés.

En Los Ángeles, California conoció a Thom Russo, productor de Michael Jackson y Maná, quien le dio su primera oportunidad.

Lanzó su primer EP de nombre ‘Worth It’; posteriormente estudio música en Chicago, en el

Columbia College, antes de grabar su segundo trabajo discográfico en español ‘Odio Amarte’.

Junto a Anymal Records, comenzó a lanzar sencillo por sencillo su próximo material.

Cuenta con, casi 200 mil seguidores en TikTok y 10 mil más en Instagram.

‘Sad perreo’, tema de Valeria Canavati que Kunno comparó con la música de Bad Bunny, habla sobre una ruptura amorosa con el estilo del trap impregnado.

“Siempre me pongo sad, cuando salgo a perrear, porque tú ya no estás y no puedo olvidarte”.

Valeria Canavati