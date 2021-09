“Queride compañere”; Artista dedica canción a personas no binarias (VIDEO)

Hace algunos días una persona no binaria causó gran revuelo en redes sociales.

Se trata de Andra Escamilla, quien se volvió viral por un video grabado durante una clase en línea.

En dicha grabación, Andra Escamilla pedía a sus compañeros de clase, de una forma bastante emotiva, referirse a su persona como “compañere” y no como “compañera”.

El video no tardó en circular por todos los medios, pues generó un sinfín de opiniones divididas entre los internautas.

Artista de Puebla crea una canción dedicada a las personas no binarias

Desde que el caso de Andra Escamilla se volvió tendencia, la discusión acerca de la importancia del lenguaje inclusivo y el respeto a las personas no binarias no ha terminado.

Por esta razón, un artista de Puebla, con el nombre de usuario Jósean Log , creó y dedicó una canción para todas aquellas personas que estén pasando por una situación similar.

La canción se titula “Queride compañere” y habla de la importancia de respetar el lenguaje inclusivo.

¿Qué dice la letra de la canción “Queride compañere”?

La canción “Queride compañere” ha tenido gran aceptación entre los internautas, pues aseguran que el artista que la escribió tiene gran empatía hacia los demás.

A continuación te dejamos la letra de la canción.

Queride compañere, hoy te quiero saludar.

Y aunque no te conozca tengo ganas de cantar sobre algunas de esas cosas que pudieron lastimar, las personas que no saben respetar.

Sabemos que el lenguaje sirve pa’ comunicar, nos permite entendernos y nos permite pensar.

Aunque muchos no lo entiendan o parezcan ignorar, los conceptos construyen la realidad.

Y aunque algunas no lo entiendan o lo quieran ocultar, las palabras sí que importan en verdad.

Hay hombres, hay mujeres y aunque ‘siempre ha sido así', que hermoso que encontremos nuevas formas de vivir.

Para construir realidades que podamos habitar, los conceptos los tenemos que nombrar.

Para construir realidades que podamos compartir, las palabras las tenemos que decir.

Y sí, el orden de las cosas, brinda estabilidad.

Y aunque eso es importante ¡Tiene que evolucionar!

Y abrir cancha a novedades y otras formas de vivir.

Como cuando alguien se animó a decir ‘A mi déjenme tranquile, yo no quiero encarnar estructuras que no me dejan brillar’

‘A mi dejénme tranquile, denme chance de existir. Hay maneras tan diversas de vivir’.

Hasta el momento la canción lleva más de 300 mil reproducciones.

“Que lindo ❤️ “.

“Soy tu fan 😍 😍 😍 ”.

“Es tan lindo tu corazón!”

“El hecho de que existas hace mi vida más feliz 💌”