Qué significa Chromakopia, el nombre del nuevo disco de Tyle, the Creator -de 33 años de edad-.

Y es que el nuevo disco de Tyle, the Creator ‘Chromakopia’ fue lanzado este lunes 28 de octubre de 2024.

Por lo que si eres fan del músico estadounidense, aquí te decimos el nombre de canciones y dónde escucharlas.

Chromakopia: Tyle, the Creator (Tyle, the Creator Twitter @tylerthecreator)

¿Qué significa y dónde escuchar Chromakopia?

A tres años del lanzamiento de su álbum ‘Call Me If You Get’ (2021), Tyler, The Creator, anunció la llegada de nueva música con ‘Chromakopia’ (2024).

Chromakopia, el nuevo disco escrito, producido y organizado por Tyle, the Creator, f ue lanzado este lunes 28 de octubre de 2024 a través de todas las plataformas de música en streaming:

Apple Music

Amazon Music

iTunes Store

Spotify

YouTube Music

YouTube

Chromakopia llega con 14 sencillos y el video musical de ‘Noid’ que podría dar algunas pistas sobre el nombre del disco.

Pues varias teorías apuntan a que el significado de Chromakopia está vinculado a la escala de colores o sistemas musicales que proceden por intervalos.

Y es que en los adelantos y videos musicales que del disco de Tyle, the Creator podemos apreciar que todo esta en una escala de grises hasta las iluminaciones finales.

Otras teorías, rescató ‘Vulture’ serían que el disco hace referencia al libro infantil de Norton Juster titulado ‘The Phantom Tollbooth’.

Chromakopia de Tyler, The Creator (Tyler, The Creator Twitter @tylerthecreator)

Estas son las canciones de Chromakopia, el nuevo disco de Tyle, the Creator

Chromakopia el nuevo disco de Tyle, the Creator cuentas con 14 canciones que te brindan 53 minutos de música continua:

St. Chroma Rah Tah Tah Noid Darling, I Hey Jane I Killed You Judge Judy Sticky Take Your Mask Off Tomorrow Thought I Was Dead Like Him Balloon I Hope You Find Your Way Home