Te decimos que es Chromakopia, el nuevo disco de ‘Tyler, The Creator’ -de 33 años de edad-.

Tyler, The Creator dio el adelanto de su nuevo disco en St. Chroma, un video taser disponible en su canal de YouTube.

Y de acuerdo con el cantante, el lanzamiento de Chromakopia llegará a finales de octubre 2024.

Por lo que aquí te damos todos los detalles del nuevo disco de Tyler, The Creator “Chromakopia”.

Chromakopia de Tyler, The Creator (Tyler, The Creator Twitter @tylerthecreator)

¿Qué es Chromakopia?

A poco más de tres años del lanzamiento de su último álbum ‘Call Me If You Get’ (2021), Tyler, The Creator anunció la llegada de nueva música.

Y es que a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, Tyler, The Creator comenzó a promocionar “Chromakopia”.

Chromakopia, lo que muchos pensaron sería un nuevo sencillo, sería el nombre de su nuevo álbum disponible el próximo:

28 de octubre

Sobre su próximo lanzamiento, Tyler, The Creator dio un adelanto en su video ‘St. Chroma’, disponible a través del canal oficial en YouTube del cantante.

Y aunque no ha dado más detalles sobre Chromakopia, se sabe que “todas las canciones escritas, producidas y organizadas por Tyler Okonma”.

La edición limita del C D Chromakopia tendrá un costo de 12 dólares -238.51 pesos mexicanos-, y ya se encuentra disponible para preventa en línea.

Chromakopia de Tyler, The Creator llega con mercancía

Además de su nuevo álbum, Chromakopia de Tyler, The Creator llegará con mercancía de edición limitada disponible en la tienda en línea golfwang.com

Son 9 box sets de Chromakopia, cuyos costos van desde los 40 hasta los 75 dólares -de 795.06 a 1490.73 pesos mexicanos- e incluyen:

CD de edición limitada De Chromakopia

Póster de 12 X 18

Caja mini contenedor conmemorativa

El cuarto elemento del box set de Chromakopia puede variar entre una: sudadera (blanca o verde), gorra (blanca, negra o verde), playera (blanca o negra) o bolsa.