Juan Son -de 40 años de edad- ex vocalista de la banda mexicana Porter, llamó mentirosos a los integrantes.

A través de un video compartido en TikTok, Juan Son reveló ser el autor de “absolutamente todas” las canciones de Porter.

Si bien dijo que no tenía intenciones de volver a hablar de Porter, Juan Son se vio orillado a hacerlo por las mentiras que han dicho de él.

Juan Son usó su cuenta de TikTok para arremeter contra Porter, la banda mexicana de la que fue vocalista.

En un video, Juan Son desmintió las últimas declaraciones de Porter donde se aseguró que él nunca aportó nada al grupo.

Juan Son no se guardó nada a la hora de despotricar contra Porter, pues se dijo cansado de que fabriquen mentiras que lo dejan manchado a él.

“¿Quién escribía las canciones de Porter? Yo”, comenzó a decir el músico.

“Las canciones de Porter las escribí absolutamente todas, de algunas escribí música y letra”, continuó en su video.

Para luego reclamar que Porter se ha aprovechado de su silencio para desacreditarlo como vocalista y compositor.

Juan Son declaró que “Porter está muerto” para él, pues desde hace mucho tiempo los ve como una banda sin chiste y aburrida.

“Se me hace un proyecto poco interesante, tan poco de creatividad. Porter era extremadamente plano”, dijo.

Juan Son no sólo arremetió contra Porter para defender el aporte musical que brindó a la banda; además, dejó entrever que quieren robarle sus ideas que un día criticaron.

“Me da lástima que se estén robando las ideas de otras personas”, reclamó Juan Son.

Finalmente, el ex vocalista de Porter juró que él nunca tuvo interés en ser famoso en México y el mundo; más bien, lo único que buscaba era expresar su arte.

“Constantemente estaba luchando con un grupo de personas que querían ser famosas. A mi no me gusta que me reconozcan en la calle, para mi es importante la credibilidad.”

